"On nous a donné carte blanche": France Pierron à la tête de la nouvelle émission de la chaîne L'Equipe

Arrivée en 2008 sur les ondes de la chaîne gratuite du premier quotidien sportif français, France Pierron s’est déjà intéressée à tout: les sports olympiques, le football, la présentation, l’animation. à chaque fois, avec la même énergie et son franc-parler.

Pour cette rentrée, la voilà, depuis le 21 août, à la tête d’une nouvelle émission: "L’Équipe de choc", du lundi au vendredi à 16h10, en compagnie de Julien Aliane, Bertrand Latour, Pierre Bouby et leurs invités pour une émission qui se veut moderne, avec des chroniqueurs à fortes personnalités dans une case dite "after school ". Avec la maîtresse des lieux, on fait le bilan des débuts de sa nouvelle bande.

Comment est née cette nouvelle émission?

La chaîne nous a donné carte blanche pour ce nouveau rendez-vous et, avec Julien Aliane, Bertrand Latour et Pierre Bouby, on s’est vu avant les vacances pour savoir ce que l’on voulait et ce que l’on ne voulait pas faire. On voulait avant tout de la bonne humeur, de la détente, c’est une case où le public est plus jeune, possiblement à la sortie des écoles, donc il fallait que cela corresponde aussi à la tranche horaire.

Quel est l’ADN de l’émission?

On ne voulait pas faire une émission comme les autres, surtout qu’il y a déjà deux grosses cases avec des débats après nous, "L’Équipe de Greg" et "L’Équipe du soir". On a voulu aussi ne pas faire que du football, parler beaucoup d’omnisports.

Et le système de bande reste le même, on sera toujours ce quatuor avec deux chroniqueurs tournants, souvent spécialisés dans les nouvelles plateformes comme Twitch. On a aussi décidé de se tutoyer sur le plateau sans que cela ne devienne excluant pour le téléspectateur.

Quel est le rôle de chacun?

Pierre est un ancien footballeur, anti bling-bling, qui connaît le terrain et il sera en opposition avec Bertrand, qui est un journaliste en costume, un peu tête à claques et qui veut toujours avoir raison (rires). Julien va décrypter et donner son avis sur certaines informations. Moi, je vais orchestrer tout ça mais je vais également donner mon avis, notamment sur la partie omnisports car c’est quelque chose qui me passionne.

Cela fait quinze ans que vous êtes sur la chaîne, comment le vivez-vous d’avoir votre émission en hebdomadaire?

Pour la première fois, je vais faire la même chose tous les jours et ça me fait un peu peur (rires). J’ai eu l’habitude de faire plein de choses différentes, notamment sur le terrain où j’ai couvert beaucoup d’omnisports, là on va partir dans quelque chose de différent et ça me plaît.

Vous êtes la première émission à ouvrir l’antenne avant "L’Équipe de Greg" et "L’Équipe du soir", qu’est-ce que ça change?

On ne pourra pas nous reprocher de copier les thèmes des autres (rires). L’horaire qui est le nôtre fait que l’on aura un rapport à l’actualité différent, on se projettera moins sur les matchs du soir mais plus sur l’actualité chaude du matin et du midi.

Pourquoi la chaîne, qui a peu d’images de sport, cartonne-t-elle autant?

Elle est gratuite, il y a une forme d’expertise liée à la grande maison du sport qu’est ‘‘L’Équipe’’ et toutes les émissions sont présentées avec une bonne humeur, de la bienveillance, sans trop se prendre la tête. On n’est pas en costume à l’antenne, ça parle aux gens.

Vous avez redémarré le 21 août, votre regard sur les premières émissions?

Je suis agréablement surprise car j’ai l’impression qu’on a déjà trouvé notre rythme à l’antenne. Les choses se mettent en place même si on ajuste encore à la marge. On se marre, c’est cool mais on est un peu sur les rotules avec l’actualité dense du moment: championnat du monde d’athlétisme, championnat du monde de basket, le rugby qui arrive. On doit trouver notre rythme, notamment le midi car on mange des sandwichs en vitesse pour le moment (rires).

"L’Équipe de choc", du lundi au vendredi, à 16h10, sur La Chaîne L’Équipe.