France 3 rend hommage à Jean-Pierre Bacri avec un documentaire spécial

Ainsi, ce vendredi soir, France 3 diffuse Bacri, comme un air de famille, un documentaire d’une heure et demie de Stéphane Benhamou et Erwan Le Gac qui raconte qui était l’homme derrière l’immense acteur. Un homme tourné vers les autres, comédien presque par hasard et que la réussite n’a jamais changé, en privé ou en public.



Un film qui raconte sa carrière, ses rencontres, ses coups de gueule, ses coups de colère, ses coups de génie. Celui d’un homme qui a toujours tout su jouer, de Subway à Didier, en passant par Un air de famille, On connaît la chanson ou Le Sens de la fête, Bacri n’a jamais été vers la facilité artistique. Pour le raconter, qui de mieux que des proches comme Anne Alvaro, Pierre Arditi, Nathalie Baye, Jean-Pierre Bouvier, Alain Chabat, Olivier Doran, Dominique Farrugia, Attica Guedj, Sam Karmann, Jean-Michel Ribes, Olivier Nakache et Eric Toledano. Des témoignages personnels de ceux qui l’ont côtoyé et œuvré avec lui au fil d’une immense carrière.

Des films de Bacri sur france.tv

Non, Bacri n’était pas qu’un simple bougon ou un râleur professionnel, c’était un homme de valeur, profondément humain et simple. Un Français normal en quelque sorte, qui parlait à tout le monde, tout le temps, en toutes circonstances. C’est ce que montre subtilement et brillamment ce film documentaire. Un hommage vibrant et humain à un acteur rare.

D’ailleurs, depuis sa disparition, ses plus grands succès se savourent avec une vraie délectation. Hier encore, France 3 diffusait Photo de famille avec Vanessa Paradis, Camille Cottin et Chantal Lauby alors que la plateforme france.tv vient de mettre en ligne trois autres films de l’acteur: L’Été en pente douce, Place publique et Cherchez Hortense.

Bacri, comme un air de famille, ce vendredi, à 21h10, sur France 3.