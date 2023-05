France 2 ravive le mythe Brigitte Bardot ce lundi soir: s'est-elle associée au projet?

La question était sur toutes les lèvres. Brigitte Bardot a-t-elle été associée à ce projet? Pour les Thompson, mère et fils, oui.

En tout cas, les deux réalisateurs ont écrit à l’icône, par courtoisie, et pour la prévenir du projet. Ils ont même échangé sur le projet selon les deux metteurs en scène. Or, début janvier, dans les colonnes du JDD, Brigitte Bardot balaie d’un revers de main cette idée. "Je ne suis même pas au courant de ce truc!, lâche-t-elle chez nos confrères, fidèle à son franc-parler. Mais je m’en moque : la seule chose qui importe, c’est ma vraie vie, avec moi dedans, et pas des biopics à la con!"

Drôle d’ambiance. Il faut dire que l’icône, qui vit à Saint-Tropez, est coutumière des sorties publiques au lance-flammes, elle qui, récemment, s’est payé le monde actuel et Emmanuel Macron sur son compte Twitter en publiant une lettre de deux pages. "Je constate que la folie des hommes ne fait qu’empirer. Je vous le dis : la fin du monde ne va pas tarder à nous tomber sur la tête!" Quant à Emmanuel Macron, son verdict est sans appel: "Il ne s’occupe de rien. Il ne fait rien pour les gens ni pour les animaux. Et encore moins pour la France…"

En décembre dernier, lors d’un entretien accordé à TV Magazine, elle avait par ailleurs confirmé son soutien à Marine Le Pen qui, selon "B.B.", "a la volonté de reprendre la France en main, de remettre des frontières et de redonner la priorité aux Français". "Je suis contre le vivre ensemble, mais je ne suis pas facho, pas plus que Marine Le Pen", avait-elle conclu.

Photo DR.

Tout est inventé et rien n’est inventé

Questions à Danièle Thompson, réalisatrice

Comment est né ce projet?

C’est une idée du producteur Pascal Breton qui voulait faire un projet autour de Bardot. Il fallait ensuite trouver le nerf de la guerre dans la vie de cette femme. Il y a eu tellement de choses écrites sur elle qu’il fallait trouver une accroche, quelque chose de romanesque et on s’est focalisé sur son début de carrière.



Sa vie devient vite une folie, c’est une envie de liberté et c’est une femme volontairement incorrecte et anticonformiste. On avait envie de parler des hommes aussi car c’était une époque où ils partaient pour trois ans au service militaire, certains allaient en Algérie et ne revenaient pas. C’est une jeunesse particulière.

Avez-vous contacté Brigitte Bardot pour ce projet?

On s’est écrit au départ du projet, elle connaissait mon père, Gérard Oury. Sa réponse a été, en substance, j’ai envie que l’on me fiche la paix mais je sais que cela va se faire alors autant que ce soit vous.

Est-ce une fiction ou une biographie au final?

Tout est inventé et rien n’est inventé. Il y a beaucoup de documentations sur Bardot, des écrits, il suffisait de piocher. On a préféré axer notre récit sur la femme plutôt que sur l’actrice. C’est une femme qui aime les hommes, le disait et l’assumait à une époque où ce n’était pas évident. Elle était chasseuse et proie en même temps.

Comment avez-vous choisi Julia de Nunez?

On a vu beaucoup d’actrices pour ce rôle. Si on ne trouvait pas l’actrice idoine, la série ne se faisait pas... Et puis on a vu cette fille de 20 ans avec une personnalité mais qui n’était pas l’imitation de Bardot. Elle a quelque chose qui frappe d’entrée. Il fallait quelqu’un de jeune et elle m’a fait penser à Sophie Marceau dans La Boum. Sur les 74 jours de tournage, Julia en fait 72, c’est énorme pour un premier projet, alors il fallait bien l’encadrer.

Ça représente quoi, Bardot, pour vous?

Mon père m’en a souvent parlé, il avait d’ailleurs écrit le scénario de Babette s’en va-t-en guerre et elle avait annoté à la main "de la merde" dessus, ça m’avait marqué (rires).

Faire ce projet avec votre fils, c’est forcément particulier?

On s’est très vite trouvé à l’écriture et à la réalisation. C’était très simple au final. On a la même vision, le même univers. On est complémentaire.

Photo DR.

"Brigitte Bardot a été la première icône victime de la presse people en France"

C’est assez rare de mettre en scène un projet avec sa mère. Chez les Thompson, aucun souci, le fils et la mère ont avancé main dans la main.

"Il faut beaucoup de confiance et de connivence pour faire une série en duo", détaille Christopher Thompson. Bardot est un projet titanesque et pour le mener à bien, il fallait trouver le bon angle d’attaque. "Le premier travail a été de défricher sa vie pendant de longs mois. Il fallait identifier ce qui nous intéressait chez elle. C’était une femme maîtresse de son destin, elle voulait vivre pieds nus, les cheveux au vent, avoir une vraie liberté à tous les niveaux. C’est une femme qui a dit clairement qu’elle ne voulait pas être mère et qui, une fois qu’elle l’est, est une mauvaise mère. Elle a déclenché une hystérie mondiale, Brigitte Bardot a été la première icône victime de la presse people en France, l’hystérie autour d’elle a sans doute dépassé ce qu’a pu rencontrer Marilyn Monroe. La naissance de son fils a donné lieu à des mouvements de journalistes comme rarement vus."

Au service de la fiction

Les Thompson n’ont pas voulu copier-coller l’époque, ils se sont efforcés d’y trouver une forme de singularité, d’y ajouter leur touche, leur œil. Bardot est une série de fiction avec une vraie dramaturgie. "On s’est mis à disposition de la série avec ma mère, personne n’a essayé de tirer la couverture. C’est la première fois que sur un même projet, deux équipes dirigent les mêmes acteurs sur une seule journée de tournage, pour que tout se passe bien, il faut que les deux réalisateurs s’entendent très bien et avec ma mère, c’est le cas."

L’entente n’a pas été aussi limpide avec la vraie Brigitte Bardot. "On l’a prévenue par courtoisie que l’on allait faire ce projet sur sa vie, et elle nous a répondu avec la même courtoisie. Cela fait cinquante ans qu’elle se tient très loin de cette vie et elle n’a jamais évolué dans sa réflexion", conclut le réalisateur qui ne cache pas son envie de poursuivre le récit sur une deuxième saison.