Figure de la série "Arabesque", retour sur la vie d'Angela Lansbury

Qui n’a pas comparé sa grand-mère à Jessica Fletcher, l’héroïne d’Arabesque dans les années 1980, quand la série cartonnait sur La Cinq avant de migrer sur TF1 au début des années 1990?

Arabesque, c’est Angela Lansbury, l’actrice iconique anglaise décédée le 11 octobre dernier à 96 ans. Actrice phare du cinéma des années 1940 après avoir fui l’Angleterre durant la Seconde Guerre mondiale, Lansbury redécouvre le théâtre à New York et connaît ses premiers succès au cinéma, elle est d’ailleurs récompensée par un Golden Globe en 1946 pour son second rôle dans Le Portrait de Dorian Gray.

C’est finalement à Broadway, à la fin des années 1950, que son nom revient avec insistance, quand sa capacité à osciller entre comédies musicales et pièces classiques force le respect. Mais il faudra finalement attendre les années 1980 pour voir Angela Lansbury exploser littéralement avec la série Arabesque: plus de 260 épisodes entre 1984 et 1996 et quatre Golden Globes dans le rôle de Jessica Fletcher.

Par les créateurs de Columbo

À la baguette de cette série culte, le duo Richard Levinson et William Link qui a déjà donné au petit écran Columbo et Ellery Queen. Pour donner naissance au personnage de Jessica Fletcher – cette grand-mère un peu délurée, ancienne professeur d’anglais devenue écrivaine, veuve, et détective privée officieuse à ses heures perdues grâce à son sens de l’observation –, les créateurs s’inspirent du personnage de Miss Marple mais également de sa créatrice, Agatha Christie.

Angela Lansbury n’est pas le premier choix pour Arabesque mais les refus de Jean Stapleton puis de Doris Day laissent la voie libre à cette amoureuse du théâtre.

À l’instar de ceux de Columbo, les épisodes d’Arabesque sont toujours construits sur la même trame: un crime est commis et plusieurs suspects sont portés à l’écran.

La police procède à l’arrestation de l’un des suspects, systématiquement le mauvais, et Jessica Fletcher remonte alors toutes les pistes pour découvrir le véritable coupable afin d’aider son ami, le shérif Amos Tupper.

À force de mettre son flair au service de la justice, Jessica Fletcher se retrouve fichée au FBI, à la CIA et au KGB. Le côté rassurant du personnage joué par Angela Lansbury a très vite conquis le public français grâce à son humour et sa capacité à permettre, notamment aux téléspectatrices, de s’imaginer dans sa peau.

La fin, prévisible après douze ans de bons et loyaux services, n’a pas été facile à digérer pour l’actrice principale à en croire un entretien qu’elle a donné au Sunday Post au début des années 2010: "J’étais véritablement en larmes lorsque j’ai tourné ma dernière scène. Jessica Fletcher est devenue une part si importante de ma vie qu’il m’a été difficile de réaliser que c’était fini. Cela étant dit, il y a eu des épisodes spéciaux de deux heures depuis l’arrêt du show en 1996 et je ne serais pas surprise qu’on se retrouve, elle et moi, encore une fois."

Ce vœu n’a jamais été exaucé mais, depuis le décès de l’actrice, les rediffusions s’enchaînent et confirment que le show avait quelque chose de spécial qui venait beaucoup de son actrice principale.