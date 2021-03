Élodie Ageron et Sandrine Arcizet expliquent le succès des émissions Animaux à adopter et Les Animaux de la 8

Pas un miaulement. Pas un aboiement. Même pas un mélodieux cui-cui sur la ligne. Rien à se glisser sous la feuille. Jusqu’aux gazouillis naturels de ces deux hirondelles, nichées sur C8. Depuis déjà seize printemps. Sans la moindre envie de s’envoler voir ailleurs si l’herbe est plus verte...

Pourquoi diable s’embarquer dans une galère lorsque vous voyagez en première classe? Élodie Ageron et Sandrine Arcizet ont, sur cette chaîne, trouvé bottes de sept lieues à leurs pieds. Dès leurs premiers pas. Dès cette idée, en 2005, de dédier une émission aux animaux. Une héritière, en somme, de Trente millions d’amis. D’abord en plateau, ensuite en extérieur. Avec l’ambition de ne copier personne...

Ainsi sont nés Les animaux de la 8. Fruit d’une rencontre et d’une passion commune. "Ça a matché tout de suite entre nous deux, trompette Sandrine. Pourtant, on est parties de pas grand-chose. On a tout imaginé. C’est notre bébé." Adulte aujourd’hui, et solidement ancré dans le berceau de la grille.

Depuis, ces sœurs de cœur - "une belle évidence" - ne se quittent plus. À l’écran et à la ville. En France et à l’étranger. Elles proposent un autre regard sur le monde animalier et son environnement, qui est également le nôtre.

Chaque semaine, elles vous prennent ainsi par la main pour de multiples aventures. Parfois simples comme une caresse, parfois effrayantes comme un coup de griffe. "Il nous arrive toujours des choses incroyables", pituite à son tour Élodie.

Comme ce jour où elle s’est retrouvée nez à nez, en Égypte, avec des lamantins. "Quel souvenir!". Ou cette autre fois, au Kenya, lorsque les blondes pas bêtes n’ont pas entendu arriver un troupeau d’éléphants. "Il y avait une mère qui, pour protéger son petit, se mettait en travers de notre véhicule", grince Sandrine.

Des images, en tête, elles en ont des tonnes. En boîte aussi. Partagées avec les téléspectateurs, à la messe le dimanche matin. Devant les splendeurs de cette nature malmenée et qu’elles défendent, bec et ongles, à leur manière.

"Enormément d’espèces sont menacées de disparaître à cause de l’homme. C’est dramatique", rugissent-elles de concert. Ce cri d’alarme, elles le poussent au fil de leurs reportages. Avec discernement, sans ton culpabilisant. "On essaye de proposer un programme à la fois divertissant et pédagogique."

Fun et instructif. Avec, avant chaque générique de fin, un making of forcément poilant. Qui leur colle bien au teint, à ces amazones du Paf, pour le moins téméraires. Sandrine a déjà plongé sous la glace. Élodie a vaincu sa frousse des mygales et scorpions jusqu’à en tenir dans sa main. Rien ne les arrête!

"Ça nous arrive d’avoir peur quand même, zinzibule Sandrine. Disons plutôt des appréhensions, car on est toujours bien entourées." Ce qui est préférable à l’instant de descendre dans un enclos riche de 200 crocodiles. Ou au moment d’offrir une friandise à un ours. Jusqu’à la gueule...

Elles, en rigolent. "On est super contentes de vivre ces expériences et de les partager avec le public", pépie Élodie. Un large public qui ne se limite pas aux enfants. "En fait, toute la famille regarde. Même les hommes!" Les mâles, apprivoisées par ces animatrices "épanouies. On adore ce qu’on fait. Il n’y a pas de lassitude. On rencontre tellement de gens passionnants..."

Des anonymes, "heureux avec ces animaux qui sont toute leur vie. Toujours ravis de nous accueillir. C’est une forme de communion. Souvent forte. Je crois, oui, que finalement notre émission fait du bien", caracoule Sandrine, entre deux séances de montage. De sujets made in Normandie et sur les sommets de Tignes et Val d’Isère.

"On a des idées plein la tête. On réfléchit à une rubrique tutos pour fabriquer des tas de choses à la maison pour nos compagnons. À de nouvelles séquences. Originales. On a aussi hâte de repartir loin de nos frontières", piaille Élodie.

À La Réunion. Au Canada. En Guyane. Autant de destinations en stand-by qu’elles ont la ferme intention de nous dévoiler, en long, en large et en travers, lorsque la crise sanitaire ne sera plus. En attendant, n’hésitez pas à suivre les grandes vadrouilles de ces drôles d’oiseaux, aussi chouettes devant que derrière la caméra. Peut-être que votre regard sur notre terre changera...

