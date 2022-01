Des racines & des ailes au cœur des Alpes du Sud ce mercredi soir

Création de Patrick de Carolis en 1997, l’émission Des racines & des ailes est devenue un vrai rendez-vous pour les amoureux de la France. L’idée de départ n’a pas changé, à savoir "regarder le passé pour éclairer le présent et donner des pistes pour le futur, avec la volonté de mettre en lumière des personnalités qui agissent sur le terrain".

Présentée par Carole Gaessler depuis 2014, l’émission de ce mercredi soir nous amène sur les routes des Alpes du Sud pendant près de 90 minutes. Une heure et demie durant laquelle vous allez en prendre plein les yeux dans ce joli documentaire signé Arcadie Varlamoff et Franck Dhelens. Au programme du soir: les Alpes du Sud, de Saorge à Entrevaux en passant par Isola, Barcelonnette et le Dévoluy. Une déambulation bucolique mais pas que. On commence notre voyage dans le sillage de Christophe Ballan, pilote d’hélicoptère accompli. "Voler dans cette région est un mélange de beauté de paysage, d’adrénaline et de sensations", lance-t-il d’entrée. "Pour naviguer ici maintenant, je n’ai plus besoin de cartes."

En survolant la citadelle Vauban d'Entrevaux, il confesse ressentir "un grand plaisir d’avoir participé à la restauration du toit de cet édifice". Car, par le biais de Christophe, nous allons à la rencontre de trois personnalités fortes qui ont fait appel à lui, pour acheminer des provisions, des matériaux ou pour survoler les plus beaux sommets. Nous faisons tout d’abord la connaissance de Nans Mingeaud, berger dans le Mercantour et personnage haut en couleur.

1.500 mètres de dénivelé en 5 minutes

Au début de l’été, il rejoint, en famille, sa cabane d’estive, avec son troupeau de brebis. Une transhumance à cheval, semée d’embûches. Berger depuis dix ans, Nans se fait ravitailler par hélicoptère pour les prochains mois dont une tonne de croquettes pour sa dizaine de chiens. "Pendant trois mois, on se ressource avec nos bêtes et Dame Nature, on revit", lance-t-il avant le grand départ.

Pour rejoindre son refuge de transhumance, deux jours de voyage à cheval, avec sa femme Fanny, leurs deux enfants et leurs 400 brebis. Un périple incroyable qui emprunte un col à 2.400mètres d’altitude au départ d’Isola. Accompagnés de leurs neuf chiens – notamment pour protéger son troupeau qui, l’an dernier, a perdu 33 bêtes à cause du loup –, Nans et sa famille œuvrent pour rejoindre leur lieu de transhumance où l’hélicoptère de Christophe a, au préalable, déposé des tonnes de matériels avec des vols de cinq minutes pour un dénivelé de 1.500mètres. Une fois bien arrivée, toute la petite famille peut prendre ses quartiers d’été avec une vue imprenable sur les Alpes.

Mais Christophe, le pilote d’hélicoptère, nous amène également à la rencontre d’Antide Viand, l’administrateur du magnifique monastère franciscain de Saorge. Il termine une campagne de restauration de plusieurs années. Bâti à l’écart de l’un des plus beaux villages perchés des Alpes-Maritimes, cet édifice recèle de magnifiques décors baroques.



Sur place, c’est un autre défi qui attend Christophe avec soixante rotations pour apporter les trois cents tonnes de matériaux nécessaires à la restauration du monastère, un site magnifique construit sur la route qui relie Nice à Turin et qui a nécessité dix ans de restauration. "C’est un modèle du genre, tant par son emplacement que par son agencement intérieur", embraye Antide Viand. Enfin, Christophe nous amène à la rencontre de Thibaut Blais, un photographe alpiniste, réputé pour ses clichés uniques des Alpes.



Il cherche, avec le pilote d’hélicoptère, un lac d’altitude, dans lequel se reflète un sommet enneigé. Une quête qui les mène de la vallée de la Clarée au massif des Ecrins. Mais l’émission va nous permettre de découvrir d’autres personnages comme Déborah Courron sur les hauteurs d’Isola, Géraldine et Pierre Gosselin dans la vallée de l’Ubaye ou encore Frédéric Géraud dans le Dévoluy.

Des racines & des ailes, sur les chemins des Alpes du Sud, ce mercredi, à 21h05, sur France 3.