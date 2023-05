Découvrez le Grand JT des territoires du samedi 6 mai

SÉCHERESSE: LA CHASSE À LA FUITE EST LANCÉE

Sec et pauvre en eau. Les prochains mois seront marqués, une nouvelle fois, par la sécheresse en France. Un phénomène contre lequel tentent de s’adapter les collectivités et les sites touristiques. La chasse à la fuite d’eau est lancée comme nous le montreront VosgesTV et viàOccitanie.

NATURE: SAUVAGES MAIS COMESTIBLES

Sauvages mais comestibles, la rédaction MoselleTV nous emmènera elle en balade en forêt à la découverte de ces nombreuses plantes sauvages que l’on peut cuisiner. De précieuses idées culinaires avec le retour des beaux jours.

CONCOURS: UNE PLANCHE APÉRITIVE ET PRIMÉE

Vous en mangerez plein, c’est certain, cet été. Les planches apéritives font toujours recette auprès des Français. Rencontre dans ce journal avec le vice-champion de France en la matière : un militaire reconverti en fromager. Un sujet de TVR à suivre.

SORTIE: LES SECRETS DE LA BAIE DE SOMME

Et puis en fin de journal, nous prendrons un bon bol d’air frais dans la Baie de Somme. Là où se côtoient une faune et une flore exceptionnelles, comme nous le montrera WeoTV, la chaîne de la Voix du Nord et du Courrier Picard.