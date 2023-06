Le casting de l'émission "Danse avec les stars" échange avec les fans du Festival de Télévision de Monte-Carlo

À une époque où les programmes se consomment en replay, en binge watching, sur un ordinateur ou un écran de téléphone, le Festival de télévision de Monte-Carlo mettait à l’honneur ce dimanche une émission de télévision "à l’ancienne", donnant rendez-vous aux téléspectateurs, en direct chaque vendredi ou samedi soir en prime time sur TF1: Danse avec les stars.

Le programme diffusé chaque automne depuis douze ans créant des duos sur son parquet entre des vedettes et des danseurs professionnels n’en est plus à son coup d’essai. Et les millions de téléspectateurs captés hebdomadairement par l’émission ont fait de ces danseurs, des stars.

Au casting de ce dimanche pour la rencontre avec les fans, quatre artistes phares de l’émission: Candice Pascal (depuis 2011), Emmanuelle Berne (depuis 2015), Anthony Colette, (depuis 2017) et Elsa Bois (depuis 2021). À leurs côtés: le journaliste Yoann Riou participant en 2019 et Hakim Ghorab, le directeur artistique de l’émission. Tous « ravis d’être ici », un peu fatigués par la fête de la veille... où ils ont enflammé le dancefloor, forcément!

"Que chacun trouve sa zone de confort"

Pour cet échange avec le public, les questions étaient surtout orientées sur la production de l’émission, qui compte une centaine de collaborateurs.

"Quand j’ai eu la proposition de prendre la direction artistique, je ne connaissais ni les danses standards, ni les danses latines. Je viens du hip-hop, ça ne m’intéressait pas. Mais le chèque m’a fait changer d’idée", glisse Hakim Ghorab dans un éclat de rire, louant surtout "le challenge de créer des tableaux qui peuvent marquer les esprits" qui l’a poussé à accepter à entrer dans la famille DALS. "Chaque danseur m’a appris des choses. Et ils me font à chaque fois un compte rendu sur leur partenaire qui nous aide à sublimer les célébrités pour que chacun trouve sa zone de confort".

Franchement pas danseur étoile, Yoann Riou est de cela, qui a réussi à s’épanouir sur le parquet de l’émission. "Tous les danseurs ont un sens de la pédagogie extraordinaire" assure le journaliste de L’équipe, candidat de la saison 10 qui vécu de son aveu son "mon meilleur souvenir télé, de très loin" avec Emmanuelle Berne pour partenaire.

"Je suis un cas concret, je fais toujours le même pas de danse depuis que j’allais en discothèque à quinze ans, je ne sais pas danser. Mais avec l’émission, il n’y a pas de complexe à avoir, on peut tous y arriver, il faut se laisser guider par le mouvement de la danseuse ou du danseur. Ça nous révèle à nous-même, ça nous rend meilleur, impossible de tricher. C’est une compétition par rapport à nous-même et ce ne sont pas forcément les meilleurs danseurs qui doivent gagner. La progression individuelle de chacun devrait être notée".

4 à 6 heures d’entraînement quotidien

D’autant que l’engagement est fort: 4 à 6 heures d’entraînement quotidien, un prime par semaine, 24 heures à peine pour créer et assimiler une chorégraphie. Le matin du prime, dès 9 heures, l’équipe consacre de surcroît quatre à cinq heures de répétitions pour préparer le tableau d’ouverture. "On s’adapte à la personnalité de la star" explique Candice Pascale, "il s’agit de trouver les clés pour les mettre en valeur dans la chorégraphie et faire passer des messages". Le tout avec seulement quinze jours de préparation avant le premier prime.

Le programme depuis douze ans a aussi créé des vocations. C’est le cas pour Elsa Bois ou Anthony Colette, les benjamins, qui ont été d’abord des spectateurs de l’émission, avant de l’intégrer. "Je faisais du krav maga et de la boxe thaï et en voyant l’émission, j’ai eu envie de faire ça. C’est la force du programme qui permet de changer la perception de la danse en elle-même et de montrer qu’autant les femmes que les hommes dansent" assure l’Avignonnais qui s’est souvenu avoir dansé plusieurs fois pour des soirées au Yacht-club de Monaco dans le passé. Pour Elsa Bois, c’est en voyant un quick step exécuté lors de la première saison, par Maxime Dereymez et Sofia Essaidi, qu’elle a eu le déclic.

Des confidences qui ont satisfait le public du festival qui après une demi-heure d’échange hier, en demandait encore davantage. Dernière question à la volée : qui seront les stars de la prochaine saison? "Je peux vous le dire" répond Anthony Colette, "il y aura Johnny Depp, Marion Cotillard, Sophie Marceau et par contre, George Clooney nous a finalement dit non" lance-t-il provoquant l’hilarité de la salle. Forcément, c’était une boutade. Les danseurs n’ayant contractuellement pas le droit d’en dire davantage sur la prochaine saison de l’émission qui, Coupe du monde de rugby oblige, devrait revenir à l’antenne au début de l’année 2024.