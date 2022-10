Comment les téléspectateurs continuent à regarder les chaînes du groupe TF1 malgré le conflit avec Canal+

"L'écran est minuscule et le son mauvais mais est-ce que j’ai vraiment le choix?", souffle Jean-Michel, abonné à CanalSat.

Pour continuer à suivre "Demain nous appartient", "Ici tout commence" et les feuilletons de TMC, ce retraité varois se connecte dorénavant à MyTF1, via son smartphone.

Pareil pour regarder le 13 heures de Marie-Sophie Lacarrau, qu’il trouve "plus sympathique et plus drôle que Julian Bugier" sur France 2.

C’est sa fille qui lui a installé l’application, trois jours après que Canal+ a coupé le signal des chaînes du groupe TF1, le 4 septembre, suite à un désaccord commercial.

Y compris pour les deux millions de foyers abonnés à l’offre TNT Sat, autre filiale du groupe Vivendi. Quatre semaines que le bras de fer dure entre ces deux acteurs majeurs du PAF.

"Le pire, ça serait que rien ne s’arrange pour le mondial de foot...", redoute notre ancien boucher. Un scénario qui n’est plus à écarter.

Jeudi 22, la Une, qui estime à 10% la baisse de son audience en moyenne, a perdu une manche judiciaire: rien n’oblige la direction de la chaîne cryptée à rétablir la diffusion par satellite de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI.

"Notre porte est ouverture pour trouver rapidement un accord équilibré pour tout le monde", assure TF1, confirmant des hauts et des bas dans les négociations malgré l’arrivée prochaine de Rodolphe Belmer comme nouveau patron.

Côté Canal+, difficile de prendre la température. "Aucun commentaire", nous indiquent plusieurs proches du dossier.

Un guide pour les fans

En attendant, TF1 encourage les téléspectateurs à opter pour un des différents plans B en fonction des cas, avec la mise en place de campagnes publicitaires et d’une hot-line pour renseigner directement les fidèles, 7 jours sur 7. "Nous avons reçu plus de 1.600 appels les premiers jours, précise la chaîne. Et on en a encore 600."

Seule alternative pour les habitants des zones blanches: passer à FranceSat, qui fournit le même service que TNT Sat. "Sans pouvoir encore le quantifier, nous avons constaté un pic d’activité ces dernières semaines, rapporte Jean-Luc Deroudhile, directeur général de la plateforme, qui revendique un fichier de deux millions de foyers. Au moins chez nous, il n’y a pas de risque de différend commercial."

C’est l’option envisagée par Annick, qui vit perchée à La Turbie, sur les hauteurs de Monaco. "Pour ça, je devrais racheter un démodulateur et faire appel à un technicien", raconte cette coiffeuse à domicile, qui a chiffré à 200 euros cette possibilité.

Tout ça pour retrouver le 20 Heures de Gilles Bouleau, la météo de la Une, qu’elle juge "la plus fiable" et "les débats sur LCI plutôt que ceux de BFMTV". "Je voulais prendre une box, mais on n’a pas assez de débit ici", déplore-t-elle.

Des mécontents et des heureux

Abonnée à CanalSat depuis 14 ans, Maeva a d’autres problèmes. "Certaine que le conflit va durer", elle a signé pour la box 4G proposée par Orange. Surtout pour les Bleus.

"Sans les matchs de l’équipe de France, ça serait la guerre à la maison", poursuit cette mère de trois jeunes supporters. Et un peu pour son mari, "très consommateur de LCI mais pas de BFM ni CNews qu’il n’apprécie pas".

Thierry, habitant d’Èze, regarde "Quotidien" sur son ordinateur, mais n’est pas fan de TF1. Tout le contraire de Françoise, sa mère, chez qui il est retourné vivre. "Les 12 coups de midi et Jean-Luc Reichmann me manquent, souligne cette dernière. Laurence Boccolini, ce n’est pas la même chose."

Son fils, lui, s’y est fait. "Ça fait du bien de ne plus entendre la Une en boucle. De toute façon, on n’arrive pas à installer l’application MyTF1 sur la télé du salon", se réjouit celui qui n’est "pas prêt à payer un abonnement à Molotov ou Salto pour recevoir des chaînes gratuites". Autres solutions avancées par TF1.

Également privée de la Une, Caroline s’est renseignée pour que ses parents soient au moins raccordés à la fibre. "Sans leur grande messe du 20 heures, ils vont devenir fous, glisse cette salariée de la grande distribution. Comme tous les programmes de TF1, ça rythmait leurs journées. Tout ça pour des histoires de gros sous. Ça me dégoûte."

Trois de ses collègues ont trouvé une autre astuce: "une parabole reliée à un décodeur algérien. Pour 30 euros, ils peuvent capter toutes les chaînes, mêmes les payantes, explique-t-elle. Si ce n’était pas illégal, je l’aurais déjà installé!".