"C'est une femme libre": Isabelle Adjani incarne Diane de Poitiers, veuve chasseresse et sublime courtisane

Elle chevauche sur ses terres, altière. Armée d’un arc telle une amazone guerrière. Mais c’est à la Cour du roi François Ier (Samuel Labarthe) que Diane de Poitiers, veuve chasseresse, va atteindre sa cible en plein cœur lorsque le souverain de France lui confie l’éducation sentimentale de son fils, Henri II (Hugo Becker), qui sera bientôt appelé à lui succéder au trône.

Malgré la différence d’âge avec son jeune amant et un rôle officiel dans l’ombre du pouvoir, une sublime courtisane qui n’a pas besoin de la couronne pour coiffer (dans les alcôves) sa rivale Catherine de Médicis (Gaia Grace), et infléchir le cours de l’Histoire. Au sein d’un casting royal (avec également Virginie Ledoyen, Jeanne Balibar, JoeyStarr, Olivier Gourmet, Gérard Depardieu, Guillaume Gallienne...), Isabelle Adjani capte toute la lumière dans ce rôle en costumes taillé sur mesure.

Créée par Didier Decoin, la mini-série en 2x90 minutes est confiée à la réalisation majestueuse de Josée Dayan (après Le Comte de Monte-Cristo ou Les Misérables), entre décors naturels sublimes et dialogues soignés. Elle offre un écrin de choix à ce personnage historique, à redécouvrir. Une "plus que reine" telle qu’on la surnommait, qui sied forcément à ravir à son interprète…

Au générique, vous êtes créditée d’une collaboration artistique aux côtés de Josée Dayan. À quel point vous êtes vous investie dans ce projet, et dans ce rôle qui était fait pour vous?

Josée Dayan est réalisatrice et productrice de Diane de Poitiers. Ce n’est pas quelqu’un qui compte, divise, hiérarchise quand elle aime et admire. Elle est tout entière. Dès le début elle m’avait dit: "Je veux que ce film soit ton film, faisons-le ensemble." Sur Camille Claudel, j’avais déjà un peu occupé la place de "productrice artistique". Certes, ça ne correspond à aucun statut répertorié dans l’industrie du cinéma français, mais ça m’avait permis d’explorer toutes les phases de la fabrication d’un film, dans l’ombre de Bruno Nuytten, le metteur en scène…

Josée m’a comme redonné cette place, dès le stade de l’écriture, tout au long du tournage et jusqu’au mixage du film. Devenir non seulement l’interprète de Diane, mais aussi la co-créatrice de ce personnage, m’a juste passionnée.

Diane est comtesse, chasseresse, courtisane, un peu magicienne, stratège, amoureuse... Quel qualificatif préférez-vous pour la définir?

J’opterais pour "libre", qui légende tous ces qualificatifs. Et cette liberté offre à Diane de nombreux visages. Elle est un mix de mythes et de légendes. Mais était-elle réellement toutes ces femmes en une seule femme, ou bien l‘histoire avec un grand "H" l’a-t-elle mythifiée?

Un article de Elle sur le personnage historique la qualifie aussi de "cougar", ça vous amuse? Diane, c’était aussi une volonté de jouer avec votre image?

Le terme "cougar" ne m’a jamais amusée. Cette allégorie ne flatte ni la femme ni le félin. Je ne me sens pas à l’aise avec la connotation de prédation que le mot suppose. Il paraît que le cougar est difficile à repérer, mais qu’il obtient toujours sa proie.

Cette définition fabriquée dans les années 90, de la femme d’expérience qui ne recule pas devant l’élan féroce pour obtenir celui qui lui plaît, moi je la trouve passablement vulgaire, ça ne colle pas du tout avec Diane. Et puis on ne devrait réduire aucune femme à ça, de toute façon.

Quant à la volonté de jouer avec mon image, savez-vous combien de fois on m’a posé cette question, sur combien de films? Sur Bon Voyage, Le monde est à toi, Le vertige Marilyn, Peter von Kant, et aujourd’hui sur Mascarade. Ça me fait rire, dès qu’il s’agit d’un rôle de pseudo-diva, d’actrice, ou de star, ça ne rate jamais!

Florence Foresti avait mis dans le mille avec son sketch sur Marie Stuart que j’ai interprétée au théâtre, en déjouant ça! Eh oui, il ne faut pas confondre une actrice avec son rôle! C’est aussi un métier, que celui de savoir faire croire qu’on est une autre!

Intéressant de jouer une femme plus libre qu’elle en a l’air dans le système patriarcal de la monarchie française?

Dire que c’est une femme féministe est un raccourci anachronique, car en en pleine renaissance, c'était une notion plutôt cryptique! Seule l’Église faisait loi dans la monarchie, avec le pouvoir royal. Il n’y avait pas d’autres idéologies. Moi, j’aime bien parler de protoféminisme pour une femme comme Diane. Et d’ailleurs, soit dit au passage, la notion d’homosexualité n'existait pas du tout non plus. Les amours autres n’étaient pas à défendre comme ça l’est devenu!

Comme vous, Diane jouit d’une beauté et d’une jeunesse qui semblent éternelles. Rassurez-nous, vous ne vous empoisonnez pas avec de l’élixir or? Quel est votre secret à vous?

Oh, ça dépend des périodes de ma vie, mais merci pour le compliment! Tiens, figurez-vous que l’or en dilution homéopathique est absolument non toxique et qu’il m’arrive d’en prendre en oligosols depuis des années, associé à de l’argent; ça se trouve aussi en ampoules de granions! Moi, j’ai toujours été une adepte de la phytothérapie, ce qu’on pourrait rapprocher des remèdes utilisés par les druides d’antan qui furent passibles de procès en sorcellerie! (rires)

La nature détient les secrets pour nous soigner, mais toute plante prise en excès ou tout simplement dont on sait mal faire usage, peut évidemment devenir un poison! La beauté et la jeunesse éternelle, bien que classifiées utopiques pour le moment, sont pourtant l’objectif bien réel de la recherche scientifique!

Mon secret pour ralentir les outrages du temps? Je table sur la bave d'escargot (non non ce n’est pas une blague ça ralentit vraiment l'apparition des rides!) la régénération par les jus verts, l’argile, les cellules souches, la méditation, et surtout l’alimentation anti-inflammatoire, ça c’est le présent et l’avenir de notre santé!

Et puis bien sûr, tout ce qui est mis maintenant à la disposition des femmes comme des hommes d’ailleurs, dans la médecine anti-âge: Diane aurait craqué pour les lasers nouvelle génération! Il y a le choix! Bon ou mauvais d’ailleurs! (rires)

Les costumes de Dominique Borg, un plaisir de jeu, mais aussi une touche "mode et modernité"?

Introduire la mode du noir et du blanc à la cour après le deuil de son vieux mari, c’est ce que Diane avait décidé en ne s’habillant plus que dans ces deux couleurs-là. Dominique Borg (décédée l’été dernier d’une longue maladie, le film lui est dédié) était une créatrice de costumes hors du commun, digne des plus grandes pointures du cinéma américain Milena Canonero avec Barry Lindon ou Anthony Powell, avec le Tess de Polanski. Mes costumes dans Diane de Poitiers sont son dernier petit chef-d’œuvre.

Avec Josée Dayan et la participation d’un script doctor, Franck Joucla-Castillo, nous nous sommes aussi amusés, de façon fantaisiste et audacieuse, à inventer, au cœur du merveilleux scénario de Didier Decoin, l’existence d’un bottier Italien qui s’appellerait Louboutino et fabriquerait des petites chaussures à semelle rouge, importées par la jeune Catherine de Médicis, divinement interprété par Gaia Girace. C’est notre côté fans du Marie-Antoinette de Sofia Coppola. C’est aussi avec cette touche de modernité, que la collaboration avec Josée fait son nid! (rires)

Décors naturels somptueux, casting royal, un projet TV très ambitieux qui n’a rien à envier au cinéma?

Oui vous avez raison, c’est comme un film en deux parties. Je sais bien que ça s’appelle téléfilm, ou mini-série avec des épisodes, mais pour moi, quand il y a du cinéma dans une fiction, ça se projette autant sur grand écran dans une salle, que ça se regarde à la télé, dans un salon chez soi. Là, c’est France 2 qui a donné sa chance à ce projet, et grâce aux plates-formes bien inspirées, je me réjouis que le cinéma puisse faire sa vie partout, même s’il n’est pas question d’oublier les exploitants et le besoin qu’ils ont de continuer à faire vivre leurs salles, dont on arrivera jamais à se passer complètement. En tout cas moi, puisque ma génération a découvert et appris à aimer le cinéma dans les salles.

Le téléfilm évoque les secrets d’alcôve à la Cour, mais aussi les guerres menées par la France et la scission entre catholiques et protestants…

Oui. Bien sûr, il s’agit d’histoire de France, mais c’est plus marrant pour des ados de l’apprendre à travers une fiction, à la narration au suspense bien vivant, que dans un cours, j’imagine! (rires) Enfin, là, je parle pour tous les profs qui peuvent essayer de cette façon d’intéresser leurs élèves à autre chose que la culture sans culture! Comprendre ce qu’est une guerre de religion, comment elle naît, pourquoi… Et se mettre à y réfléchir à travers la démence du religieux fanatisé à tout va, qui fait se heurter les civilisations, et occupe aujourd’hui l'espace de l’info en continu.

La question indélicate, votre partenaire préféré? JoeyStarr, Hugo Becker, Guillaume Gallienne ou Gérard Depardieu?

JoeyStarr, j’aurais adoré avoir une vraie scène avec lui… next time! Guillaume Gallienne en médecin confesseur, c’était un rêve de mourir auprès de lui, il est d’une telle douceur! Gérard Depardieu en Nostradamus me prédisant mon avenir, c’est culte, non? Et Hugo Becker? À quelle actrice pourrait déplaire de partager avec lui ces quelques moments sexy du film? Il est si séduisant, il ressemble à Jamie Dornan, vous ne trouvez pas?

On surnommait Diane la "plus que reine" sans couronne, mais vous, le 7e art vous a déjà sacrée à jamais?

Ah bon? Pourtant, je n’ai pas encore mon Oscar! Allez, en reparlera à ce moment-là! (rires)