"C’est un vrai défi": ce dimanche, Mélanie Taravant lance sur France 5 sa nouvelle émission consacrée au médias et à l'information

Cela faisait un moment que les médias au sens large n’avaient plus de rendez-vous à la télévision. Depuis la disparition, en 2016, de Médias le mag, en réalité. Six ans plus tard, le service public et France 5 ont décidé de relancer un rendez-vous hebdomadaire, tous les dimanches à 13h30, consacré aux médias et à la fabrication de l’information. Une case confiée à Mélanie Taravant et dont la grande première aura lieu ce dimanche.

Quel sera le concept de C médiatique?

C’est une émission dans laquelle on parlera des programmes, des contenus médiatiques mais également de la fabrication de l’information et de son traitement par les médias, publics et privés. On utilisera différents prismes pour aborder cette large thématique.

Pourquoi maintenant?

Cela faisait six ans que les médias n’avaient plus de rendez-vous à la télévision et notamment sur le service public. Et il faut reconnaître qu’en six ans, notre environnement médiatique a beaucoup changé. On est dans une époque de l’ultra rapidité, que ce soit avec les réseaux sociaux ou les chaînes d’infos en continu.



Il existe une richesse inouïe de canaux d’informations actuellement et il nous semblait important d’expliquer comment l’information arrive à nous et comment nous la traitons. Sans oublier les fake news qui sont de plus en plus fréquentes et comment les reconnaître? Comment faire le tri dans l’information.



On est là pour apporter des clés, des outils pour s’y retrouver dans cette jungle médiatique. Pour cela, je vais être accompagnée d’une équipe et de deux chroniqueurs en plateau: Julien Pain pour sa séquence Vrai ou Fake, et Raphaëlle Baillot pour une interview décalée de l’invité média de la semaine.

Il existe actuellement une défiance de certains Français envers la presse. Comment l’expliquez-vous?

Certaines craignent les journalistes car ils ne les connaissent pas. Il faut ouvrir les portes pour montrer comment une information se fabrique. Tout le monde doit jouer le jeu et on proposera des reportages, des enquêtes, des interviews, pour comprendre comment un média traite une information. C’est important d’expliquer comment fonctionne une rédaction.

Quel regard portez-vous sur la presse en 2022?

On est en train de vivre une révolution médiatique. La presse, dans son ensemble, vit un grand bouleversement au sens large du terme. Cela ne concerne pas que la presse papier. Avec l’émergence des plateformes, quelle sera la télévision de demain? Aujourd’hui, comment faire pour apporter une information sérieuse? Comment moderniser l’info quand on peut avoir accès aux réseaux sociaux 24/24?

Quel sera le ton de l’émission?

C’est une émission d’accueil, du dimanche midi, cela doit être un bon moment. Il ne faut pas être anxiogène. On va avoir la possibilité de prendre le temps pendant 52 minutes, on peut souffler. C’est un rendez-vous qui va mêler des invités, du reportage, de l’enquête, des chroniques.

Vous partez d’une page blanche. Est-ce un avantage ou un inconvénient?

C’est à la fois passionnant et étourdissant. On va s’adapter avec le temps, corriger des choses éventuellement en cours de route. C’est un travail d’équipe où chacun va pouvoir apporter sa pierre à l’édifice. C’est un vrai défi comme émission car elle sort de terre, on doit trouver notre public, trouver le bon ton mais on veut surtout installer un débat dans la bonne humeur.

C médiatique, ce dimanche, à 13h30, sur France 5.