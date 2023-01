"C’est un concours qui est rarement organisé en Europe car il est très cher à monter": Sylvie Tellier présentera Miss Univers ce week-end

Pendant près de vingt ans, Sylvie Tellier était l’une des figures marquantes de la société Miss France dont elle était la directrice générale jusqu’en septembre 2022. Avant de se lancer dans d’autres projets personnels en 2023, la Miss France 2002 sera, dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 2 heures sur Paris Première, aux commandes de Miss Univers, en compagnie de François-Pier Pélinard-Lambert, pour commenter le concours qui se déroulera en direct à La Nouvelle-Orleans en Louisiane. C’est Floriane Bascou, Première dauphine de Miss France 2022, qui représentera nos couleurs. Une cérémonie commentée par Sylvie Tellier dans son pur style: "Je ne suis pas très langue de bois, je n’ai pas beaucoup de filtres, je m’amuse, je balance un peu", rigole-t-elle.

Pourquoi le concours de Miss Univers a-t-il si peu d’écho médiatique en Europe?

C’est un concours qui a souvent lieu en Asie ou sur le continent américain, du coup, les horaires de diffusion ne sont pas adaptés à l’Europe. C’est un concours qui est rarement organisé en Europe car il est très cher à monter et il n’y a pas une grande volonté des pays, y compris la France après le sacre d’Iris Mittenaere en 2016, d’organiser un tel concours alors que, dans certains autres pays du monde, c’est une vraie volonté nationale. C’est l’équivalent des Jeux Olympiques ou de la Coupe du monde des Miss, donc ça coûte de l’argent.

Est-il possible de comparer un tel concours à Miss France?

Au niveau de la production, Miss France n’a rien à envier à Miss Univers. Après, niveau audience, on ne joue pas dans la même catégorie car vous êtes face à un show qui est diffusé dans 180 pays dans le monde et qui a une caisse de résonance hors norme. Miss Univers vient d’être racheté par Anne Jakrajutatip, qui dirige un conglomérat thaïlandais très important, donc il faudra voir ce que ça change car jusqu’ici, Miss Univers était une marque américaine et la gagnante était logée pendant un an à New York, avec des marques internationales de premier ordre desquelles elle devenait ambassadrice.

Pourquoi la France n’a remporté que deux fois ce concours, en 1953 et en 2016?

Quand je suis arrivée à Miss France, nous avons repris le chemin des concours nationaux en 2010 et nous avons fait d’excellents résultats depuis, avec de nombreux podiums en plus du sacre d’Iris en 2016. C’est un concours différent de Miss France, où le public ne vote pas, et où le lobbying est très important. D’autant que la chirurgie esthétique est autorisée, voire encouragée, à Miss Univers. Or, quand vous êtes Miss France, vous partez avec des standards de beauté différents des autres candidates. Mais nos Françaises sont uniques du coup, elles ne ressemblent à aucunes autres candidates.

À quel concours doit-on s’attendre ce week-end?

La mécanique est la même que Miss France à l’exception du vote du public. Il y a un jury composé de nombreuses personnalités du pays hôte et, parfois, cela peut amener une sorte de favoritisme dans les votes. Le scrutin est plus opaque que lors de Miss France.

Quelle est la différence avec Miss Monde?

Miss Monde est un concours qui appartient aux Anglais, il y a une fondation derrière, un engagement lié à la charité et pas de défilé en maillots de bain. Miss Univers est plus orienté vers le show, le culte du corps, la plastique parfaite.

Pourquoi Miss France 2022, Diane Leyre, ne participe pas au concours?

C’est un choix du comité directeur de Miss France. Je n’ai pas la raison mais Floriane Bascou, Première dauphine et Miss Martinique 2022, est une vraie compétitrice, elle est motivée et peut faire quelque chose à Miss Univers.

Quels souvenirs gardez-vous de votre concours Miss Univers de 2002?

C’était avec Donald Trump qui, à l’époque, possédait le concours et l’organisait. C’était à son image et je ne rentrais pas trop dans ses codes (rires). C’était à Porto Rico et c’est un très bon souvenir malgré tout.

Vous avez définitivement tourné la page Miss France en 2022, quel regard portez-vous sur vos deux décennies au sein du comité?

Je n’ai pas de baby blues car j’avais annoncé mon départ en septembre et j’ai eu plusieurs mois pour me faire à l’idée. C’était un choix réfléchi. Même si j’ai pris des coups pendant mon mandat, j’ai adoré côtoyer toutes ces jeunes femmes, mais j’étais arrivée au bout de tous mes objectifs. On a remporté Miss Univers, on a su rajeunir l’audience de l’élection, on a su accompagner les filles avant et après l’élection, c’est un vrai tremplin pour la vie, Miss France. On a fait des Miss France des personnalités, des filles responsables. Mais j’avais envie de faire autre chose, de me lancer d’autres défis comme être ambassadrice de la France qui est un pays fantastique. J’ai pas mal de projets pour 2023.

Miss Univers, 71e édition en direct de La Nouvelle-Orléans, dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin, sur Paris Première.