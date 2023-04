Ce qu'il faut savoir sur "Pink ladies", la série de Paramount+ dérivée de "Grease"

Les Pink sont les filles les plus cools du lycée, elles boivent un peu, fument, se moquent des qu’en-dira-t-on jusqu’à l’avènement des T-Birds et du rock’n’roll. Paramount+, qui continue de proposer des séries originales de qualités, nous propose un focus sur les fameuses "Pink Ladies".

Plongée colorée dans les fifties

La série de dix épisodes se déroule quatre ans avant les faits relatés dans le film "Grease" et s’articule principalement autour de quatre filles marginales qui ont décidé de s’amuser à leur manière. Du coup, le lycée Rydell High est secoué comme jamais dans son habituelle quiétude par ce carré d’As hors norme.

Rizzo, Jan, Marty et Frenchy sont les fondatrices des Pink Ladies et cette création musicale raconte leur ascension. Un casting très jeune, principalement composé d’actrices méconnues, mais qui permet au show de se concentrer sur son récit avant tout. Un mix entre "Glee" et "West Side Story" dans un univers très musical, très coloré, qui nous replonge avec style dans les années 1950.

Après "Tulsa King", "Mayor Of Kingstown", "1923", voici donc une quatrième série originale de Paramount en moins de six mois et qui confirme que la plateforme souhaite s’inviter à la table des plus grands. Sur le papier, les débuts sont très prometteurs en tout cas.

> "Grease: Rise Of The Pink Ladies", disponible sur Paramount+