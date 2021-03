"C dans l'air", présentée par Caroline Roux, consacre une émission à Recep Tayyip Erdogan, le président turc

Émission phare de France 5, C dans l’air rassemble des millions de téléspectateurs chaque jour à partir de 17h45 (trois millions au cœur du premier confinement). Une émission d’actualité drivée d’une main de maître par Caroline Roux qui, chaque matin, occupe également la case de l’interview politique dans Télématin.

Ce soir, l’émission s’offre un prime time sur Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Le documentaire intègre une interview de dix minutes d’Emmanuel Macron, menée par Caroline Roux et enregistrée à l’Elysée le mardi 2 mars 2021, à l’issue d’un appel téléphonique entre le président français et son homologue turc.

Caroline Roux garde sa ligne de conduite: professionnelle, pédagogue, enjouée et passionnée.

On a le sentiment que C dans l’air permet aux téléspectateurs de comprendre le monde au-delà des frontières françaises...

C’est notre but, oui, mais on est bien obligé de coller à l’actualité de la crise sanitaire, les audiences nous encouragent à le faire d’ailleurs. On est sur une ligne de crête entre l’actualité du monde et ce sujet quotidien qui est la Covid.

On ne souhaite pas surfer gratuitement sur la peur du pays. Quand il n’y a pas d’actualité sur la crise sanitaire, on se déporte mais on a conscience que lorsque l’on sort des clous, c’est moins puissant en termes d’audiences. Parfois, ça fait du bien de ne pas traiter que la crise sanitaire. Si l’actualité Covid est molle, je peux faire un refus d’obstacle. (Rires)

"On répond aux interrogations qui sont dans l’air"

Quel est l’ADN de l’émission?

On répond aux interrogations qui sont dans l’air, d’où le nom de l’émission. On se penche sur les questions des gens tout en ne leur donnant pas une opinion, on fait même l’inverse de ça.

On fait appel à une expertise. On est les seuls à traiter un seul sujet pendant 1h10. Ça peut être le populisme en Europe, Joe Biden, l’Iran, la Turquie.

Je suis fascinée par les gens qui ne maîtrisent pas un sujet et qui ont un avis dessus. Nous, on a décidé de faire appel à des experts généreux qui ne sont pas là pour faire un cours magistral.

Pourquoi consacrer un prime time à la Turquie?

L’été dernier, le chef des armées françaises a bougé un navire de guerre car il y avait une montée en pression spectaculaire autour de la Turquie. Recep Erdogan s’était mis à challenger l’Otan, le modèle européen, le modèle français.

On a voulu s’intéresser à son habilité politique, à son modèle, à ce qu’est la Turquie aujourd’hui.

On a travaillé pendant de longs mois, on s’est déplacé en Turquie, en Syrie, dans certaines banlieues françaises. On a souvent consacré des émissions à la Turquie dans C dans l’air, c’était un moyen de développer davantage nos propos.

On va prendre le temps de débattre car c’est un sujet qui suscite beaucoup d’intérêt. Ce sont des sujets transversaux car on y parle diplomatie, gestion militaire, choc des civilisations, etc.

C’est différent d’une émission quotidienne, c’est un travail au long cours alors que je suis plus habituée au sprint quotidien.

Mais on est une équipe solide, dense, cela permet d’avoir une assise intellectuelle importante pour préparer parfaitement toutes nos émissions.

"L’actualité est brutale mais j’ai les deux pieds dans la glaise, je suis solide"

Entre C dans l’air et l’interview politique matinale dans Télématin, vos journées sont sportives...

C’est dense, intense et l’actualité est brutale mais j’ai les deux pieds dans la glaise, je suis solide.

J’ai besoin, en fin de semaine, de couper. J’ai cette faculté de décrocher car c’est nécessaire. Il faut des parenthèses pour souffler, une sieste, une discussion avec mon fils, du sport. J’avance à la passion mais il faut savoir couper.

Avez-vous le sentiment que votre métier a changé en un an?

Les gens qui sont venus sur notre plateau ont changé, oui. On a vu arriver une vague de scientifiques, pas forcément habitués aux médias.

Aujourd’hui, ce sont des stars. Des épidémiologistes, des réanimateurs, des médecins. Certains se sont perdus en s’exposant trop mais d’autres apportent une vraie plus-value.

En revanche, lors du premier confinement, j’ai vraiment ressenti une immense responsabilité. D’autant qu’on avait plus de trois millions de téléspectateurs en raison du confinement.

Je sentais une peur bleue dans tout le pays et il faut savoir utiliser les mots justes, mettre de la douceur, de la rondeur, quand vous prenez la parole à ce moment-là. J’ai senti ce poids à ce moment-là.

Il faut faire attention quand on aborde un sujet qui a fait plus de 91.000 morts car il y a autant de familles derrière.