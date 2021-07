Avec OPJ, France 3 muscle clairement son jeu pour une deuxième saison très attendue

Au départ, il y a OPJ Pacifique Sud, une série diffusée sur France O puis sur France 3 et qui rencontre un franc succès lors de sa première saison en 2019 (20 épisodes de 52 minutes). On y suit Clarissa Hoarau, jouée par Yaëlle Trulès, commandant de brigade d’origine réunionnaise, à la tête d’un groupe d’enquêteurs déployé dans un quartier populaire de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie.

Aussi brillante qu’obstinée, Clarissa, veuve et mère de deux adolescents, mène de front son travail d’enquêtrice et sa vie de famille. Gaspard (Antoine Stip), le flic à l’ancienne; Jackson (Nathan Dellemme), le jeune lieutenant et Kelly (Marielle Karabeu), la geek de la brigade complètent son escouade.

Une délocalisation en raison du Covid-19

Pour cette nouvelle saison inédite qui s’articule ce jeudi soir autour de deux épisodes de 52 minutes, on change de décor puisque OPJ prend ses quartiers sur l’île de La Réunion et va compter dans ses rangs deux nouvelles recrues, et pas des moindres: Olivier Marchal et Samir Boitard que l’on a notamment vu dans Engrenages.

Un changement de décor lié à la crise sanitaire puisqu’au départ, la deuxième saison devait se tourner en mars 2020 en Nouvelle-Calédonie. Mais en raison du Covid-19 et dans un souci de préserver l’archipel de Nouvelle-Calédonie, le gouvernement calédonien avait prolongé la limitation d’accès au territoire, suspendant les vols réguliers et imposant une quatorzaine. Dès lors, il semblait difficile d’y maintenir un tournage intense et dense, ce qui explique le choix de délocaliser le tournage sur l’île de La Réunion.

Cette deuxième saison va s’ouvrir sur le suicide d’un lieutenant de police au cours d’une cérémonie publique. Marcus (Samir Boitard), un flic à l’humour particulier, est dépêché de Paris par l’IGPN pour soutenir l’action du commissaire divisionnaire Lombardini (Olivier Marchal). La brigade de police judiciaire de Clarissa Hoarau se retrouve alors forcée de collaborer avec la police des polices sur un collègue.

OPJ, ce jeudi soir à partir de 21h05 sur France 3.