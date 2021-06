Avec Marble mania, TF1 succombe à la folie contagieuse des courses de billes

En décembre dernier, le succès incroyable et inattendu de Lego Masters sur M6 avait relancé l’intérêt des chaînes pour les émissions ludiques et familiales.

Alors que la Six vient de remettre à jour un jeu autour des dominos, TF1 succombe à la folie des billes avec Marble mania, l’incroyable course de billes et espère, ainsi, rattraper son retard sur son principal concurrent.

Un concept qui cartonne aux Pays-Bas et en Allemagne et qui en France sera présenté par Camille Combal, épaulé par Yoann Riou, journaliste volubile qui officie notamment sur la chaîne L’Equipe.

Le principe est assez simple, deux équipes composées de trois personnalités vont s’affronter dans des jeux d’adresse avec des billes (penalty, minigolf, montagnes russes, etc.) afin de gagner le plus de billes possibles pour participer aux épreuves de chance qui vont mettre leurs nerfs à rudes épreuves.

Pour cette grande première, Iris Mittenaere, Ahmed Sylla, Florent Peyre, Denitsa Ikonomova, Christophe Licata et Chris Marques ont accepté de participer à cette nouvelle expérience unique en son genre.

6.000 billes en finale

Dans cette incroyable course, les six célébrités vont s’opposer et combiner agilité, bonne humeur, chance, esprit de compétition et parfois mauvaise foi pour espérer atteindre la finale et remporter le plus d’argent possible pour l’association caritative de leur choix.

Une finale où 6.000 billes seront lancées sur une piste gigantesque. Une émission qui prouve la montée en puissance de Camille Combal. Après Mask Singer et Camille et Images, le présentateur dynamique et rassembleur espère dynamiser cette case du vendredi soir et rassembler un public familial.

Ce jeu, très prisé aux Pays-Bas, a été inventé par John de Mol, le producteur iconique et fondateur d’Endemol, la société à la base de la téléréalité moderne avec notamment Big Brother, Fear Factor ou encore The Voice.

Marble mania, samedi 26 juin à 21h05, sur TF1.