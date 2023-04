Avec "Maman ne me laisse pas m'endormir", Sylvie Testud se penche sur l'addiction aux médicaments pour France 2

Une semaine avant la fiction autour de Fred Testot concernant la maltraitance ordinaire des enfants, France 2 sensibilise ses téléspectateurs avec une soirée autour de la dépendance aux médicaments avec la fiction "Maman, ne me laisse pas m’endormir", tirée du livre du même nom de Juliette Boudre.

Derrière la caméra, on va retrouver l’actrice Sylvie Testud – qui joue également dans la fiction –pour cette histoire poignante qui a permis à Nemo Schiffman de recevoir, en septembre 2022, le prix de la meilleure interprétation masculine au Festival de la fiction de La Rochelle.

Inspiré d’une histoire vraie, le film de Sylvie Testud raconte l’histoire de Juliette, campée par Gwendoline Hamon, qui découvre que son fils adolescent, qu’elle croyait épanoui, est en réalité miné par un profond mal-être et qu’il est entré dans une dangereuse dépendance aux médicaments.

Déterminée à le sortir de son addiction mortifère, portée par son amour inconditionnel, elle s’engage alors dans un long et douloureux combat, aux côtés de son enfant, sans jamais renoncer à le sauver.

Un récit puissant sur un sujet méconnu

Un film dans lequel on retrouvera également au casting Gérard Lanvin, Michaël Youn et donc Sylvie Testud. Un récit particulièrement fort sur l’amour et le combat d’une mère pour son fils, victime d’une addiction mortifère aux opiacés et aux anxiolytiques.

Un récit puissant, rarement porté à l’écran en fiction même si la série américaine "Dopesick" avec Michael Keaton avait ouvert la porte récemment, car l’addiction aux médicaments, en particulier aux opiacés, est un fléau déjà bien identifié aux États-Unis. Et fait aujourd’hui des ravages en Europe, notamment en France, chez les enfants et les adolescents.

Un récent rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), intitulé "Quand les enfants vont mal, comment les aider?", tire la sonnette d’alarme sur l’augmentation de la prescription et de la consommation des psychotropes chez les 6-17 ans.

Sylvie Testud a pris le parti de raconter cette histoire touchante, celle d’une mère qui, jusqu’au bout, va tenter d’aider son fils, en ne s’attachant qu’à la partie lumineuse du récit, celle de l’amour maternel. Un amour inconditionnel. Pur. Difficile.

"J’ai adoré ça, je me suis sentie hyper à l’aise d’autant qu’il s’agit d’une histoire ancrée dans le réel. Bizarrement, alors que ça parle de l’addiction d’un adolescent aux drogues, c’est un film lumineux. On voulait parler de son fils avant tout", nous a confié la réalisatrice.

> "Maman, ne me laisse pas m’endormir", ce mercredi à 21h10, sur France 2.

> La fiction sera suivie d’un débat présenté par Julian Bugier: "Médicaments, l’autre drogue", en présence notamment de Juliette Boudre, auteur du livre "Maman ne me laisse pas m’endormir"; Gnaqui Gassama, témoin, addict aux médicaments pendant plus de vingt ans; et le Professeur Amine Benyamina, chef du service de psychiatrie et d’addictologie de l’hôpital Paul Brousse à Villejuif, président de la Fédération française d’addictologie, également président des portails Addict’Aide.