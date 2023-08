"2025 serait le bon moment pour arrêter l’animation": Michel Drucker se confie en exclusivité sur la fin de sa carrière à la télévision

Il y a cinq mois, le doyen du PAF est passé une nouvelle fois sur le billard pour soigner une infection, liée à une bactérie, de la valve mitrale.

Puis une infection de sa cicatrice, qui lui interdit encore aujourd’hui de se mettre au soleil. Exactement le même scénario cauchemar que trois ans plus tôt, quand son pronostic vital, déjà, a été engagé. "Cette fois, je ne pensais pas pouvoir revenir", confie Michel Drucker.

Semaines de rééducation et alimentation protéinée au gramme près

Des semaines de rééducation plus tard et une alimentation protéinée au gramme près "pour reprendre les dix kilos perdus", Michel Drucker est de retour.

À dix jours d’enregistrer le premier Vivement dimanche de la saison au mythique studio Gabriel, il nous a ouvert la petite porte vert pâle de son mas des Alpilles aux pierres blanches.

2025, le bon moment d’éteindre le poste

"Ne pas faire le combat de trop et partir au top". Michel Drucker a depuis longtemps cette préoccupation en tête. Sans jamais se fixer de date, même si son contrat actuel court jusqu’en 2024. Pour la première fois, il n’exclut plus un plan de sortie : s’arrêter après 60 saisons consacrées au petit écran, soit à l’été 2025.

"J’aimerais aller jusqu’à la fin du deuxième mandat de Delphine Ernotte, qui m’a encore témoigné sa confiance avec Stéphane Sitbon-Gomez (le numéro 2 de France Télévisions, Ndlr), révèle celui qui aura aussi un talk-show avec Léa Salamé pendant les Jeux olympiques. Après, ça serait le bon moment d’arrêter l’animation."

On lui fait remarquer qu’il n’est déjà plus au top des audiences, alors qu’il a pu rassembler plusieurs millions de téléspectateurs en prime time. "Il y a des audiences que j’aurais préféré ne pas faire, nuance-t-il. Aujourd’hui, France 3, la chaîne des régions, me correspond bien mieux."

Vraiment fini, la télé? "Il va me falloir beaucoup de courage pour débrancher. Je continuerai dans la production pour garder contact avec le métier. J’ai besoin de savoir que je ne vais pas m’ennuyer. Il y a tant de copains qui sont tombés en ruine après avoir arrêté leur carrière."