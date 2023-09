"Pour toi Céline", une déclaration d’amour à Céline Dion (et à Jean-Jacques Goldman) ce vendredi soir sur M6

Encore aujourd’hui, la chanson J’irai où tu iras de Céline Dion, en duo avec Jean-Jacques Goldman, 3 minutes et 26 secondes de bonheur, électrise n’importe quelle foule.

Ce tube, sorti par la chanteuse québécoise en 1995, est issu de l’album D’Eux, écrit et réalisé par Jean-Jacques Goldman. Il contient d’autres tubes XXL: Pour que tu m’aimes encore, Vole, Les derniers sont les premiers, Regarde-moi.

C’est la naissance de l’album francophone le plus vendu de l’histoire et le début de la mise en lumière d’une chanteuse qui, très vite, va devenir une star internationale, que la chanson titre de la bande originale du film Titanic, sorti en 1997, va propulser tout en haut des charts.

Pour revivre cette ascension fulgurante, M6 consacre une soirée entière à la chanteuse, et notamment à la conception de cet album phare.

Ses amis racontent Céline Dion

La chaîne va faire revivre en images et en chansons la folle histoire de cet album de légende et quelques autres titres mythiques de la carrière phénoménale de Céline Dion. Ce soir, ses amis de toujours et ceux qu’elle a inspirés et influencés tels que Patrick Fiori, Amir, Christophe Willem, Chimène Badi, Roch Voisine, Isabelle Boulay, Corneille, Axelle Red, Claudio Capéo, Élodie Frégé, Anne Sila, Véronic Dicaire, Anggun, Bruno Pelletier, Mario Pelchat, Vincent Niclo et Ycare, se sont rassemblés, sur ses terres, au Québec.

Pour la toute première fois, ils seront accompagnés par son équipe historique: son directeur musical, ses musiciens et ses choristes, qui la suivent sur toutes les scènes du monde.

Un grand nombre de ses proches, dont ses frères et sœurs, seront également présents.

Cette émission sera suivie du documentaire Céline Dion, l’énigme, à partir de 23h10, afin de mieux comprendre cette artiste planétaire aussi méconnue qu’adulée.

>> Pour toi Céline, ce vendredi 15 septembre à 21h05 sur M6.