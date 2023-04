Le téléphone portable a 50 ans: retour sur un demi-siècle d'évolutions

Il y a cinquante ans, cet événement était le premier d’une série qui allait changer nos vies.

Pourtant, sa date, on la connaît peu, et on la célèbre encore moins. Sûrement parce qu’avant que nous nous rendions compte de son impact, il a fallu plusieurs décennies de recherches et d’innovation. Cet événement, c’est le premier appel téléphonique passé depuis un appareil mobile.

3 avril 1973

En ce début des années 1970, Martin Cooper est ingénieur chez Motorola. "Devine d’où je t’appelle", l’imagine-t-on demander à son concurrent de Bell Labs, alors qu’il lui téléphone depuis les rues de New York grâce à son prototype d’appareil mobile, le Dynatac.

C’est seulement dix ans plus tard, le 6 mars 1983, qu’un premier modèle est commercialisé aux États-Unis. Il vise alors le marché des professionnels et des entrepreneurs et coûte l’équivalent de dix mille dollars actuels!

1er octobre 1991

À l’automne 1991 à Strasbourg, France Télécom (aujourd’hui devenu Orange) lance le Bi-Bop. Une expérimentation "made in France" dont les communications s’appuient sur le réseau de bornes radio : il est alors nécessaire de se trouver proche de l’une d’elles pour téléphoner. Le dispositif est élargi à Paris et Lille mais, peu pratique et concurrencé par les téléphones GSM (Global system for mobile), il peine à trouver son public. Le réseau est fermé en 1997.

L'évolution des téléphones mobiles.

3 décembre 1992

"Merry Christmas" Deux mots et quinze caractères, espace compris: c’est le premier SMS (pour short message service), envoyé par Matti Makkonen, ingénieur finlandais. Deux ans plus tard, Nokia, lui aussi finlandais, revendique la fabrication du premier portable capable d’envoyer et de recevoir des SMS. Depuis, selon l’agence des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication, il s’en échangerait plus de six mille milliards chaque année.

30 mai 1996

Les téléphones portables sont de plus en plus nombreux dans l’espace public, mais restent l’apanage de ceux qui ont les moyens, la tarification à la minute d’appel étant coûteuse. L’arrivée sur le marché de Bouygues Télécom change la donne. Au printemps 1996, le petit nouveau propose le premier forfait incluant les minutes d’appel. France Télécom ripostera avec Ola, incluant le terminal. "J’ai plus de forfait?" devient presque une phrase culte.

12 octobre 2000

À l’époque, c’est LE téléphone qu’il faut avoir: le Nokia 3310 sort à l’automne 2000. Son point fort : une solidité à toute épreuve et un design compact. Mais surtout, il inclut le jeu Snake. Certes déjà présent dans d’autres terminaux, tels que le Nokia 6110, le jeu devient l’obsession de toute une génération à la faveur de la popularité du 3310: jusqu’à la fin de sa commercialisation en 2005, 126 millions d’exemplaires en seront vendus!

29 juin 2007

En janvier 2007, Steve Jobs, patron d’Apple, présente au monde le tout premier iPhone, suscitant une très forte attente. Six mois plus tard, des files se forment devant les magasins de la marque à la pomme. Tout le monde veut ce nouvel accessoire tactile, qui s’apprête à révolutionner l’industrie du portable et nos habitudes, grâce à une multitude d’applications. Parmi elles, la première application mobile de Facebook, lancée en avril 2008, qui entraînera l’explosion des réseaux sociaux.

10 janvier 2012

En ce début 2012, Free présente sa première offre de téléphonie mobile, devenant, avec Orange, SFR et Bouygues Télécoms, le quatrième opérateur. Réputé casseur de prix, il va profondément modifier le paysage français des télécoms. Globalement, après l’affaire de l’entente entre les trois opérateurs historiques qui éclate en 2005, la concurrence permet une désescalade des prix et en moins de quinze ans, les montants des factures seront divisés par trois. La même année, le 28 novembre, SFR devient le premier opérateur à proposer la 4G. Une nouvelle génération de réseau qui transforme nos usages, avec notamment le partage de vidéos.

2023

Selon le Digital Report 2023 de We Are Social et Meltwater, qui propose une étude statistique des tendances liées à l’usage du web et du mobile, nous passons en moyenne cinq heures par jour sur notre smartphone. La majorité de ce temps est consacrée à l’usage des plateformes sociales, dont Instagram, application la plus téléchargée en 2022. La part des appels vocaux, elle, est en baisse.