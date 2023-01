Vous êtes client Monaco Telecom? L'opérateur propose un logiciel de protection numérique pour lutter contre les virus

Face au phénomène de phishing, terme qualifiant ces tentatives d’escroquerie sur internet, le gouvernement a choisi de dresser un barrage depuis 2018 via la solution Monaco Care Safety. Un logiciel mis à la disposition gratuitement au travers de Monaco Telecom - seul fournisseur d’accès à internet sur le territoire - à tous les abonnés et utilisateurs des services web. Grâce à ce système en 2022, 20.000 virus ont été stoppés dans leur élan.

Une conscience trop faible sur la sécurité numérique?

Le hic dans ce dispositif? Si ce service est gratuit et facile d’accès pour les clients de l’opérateur, seuls 10% des résidents et 3% des entreprises ont activé leur application Monaco Care Safety. "Si sur cette petite partie des résidents on a pu stopper déjà 20.000 virus, ça laisse imaginer ce que les autres ont subi à leur insu" insiste Martin Peronnet, le patron de Monaco Télécom, conscient qu’il y a encore un gros travail de communication à faire sur ce service. "Monaco est peut-être un des seuls gouvernements au monde qui se préoccupe de façon aussi directe et efficace de la sécurité numérique et s’en donne les moyens. Cette offre est destinée autant aux particuliers et aux entreprises, car les deux sont des cibles. Et l’application peut être installée sur mobiles, ordinateurs, objets connectés".

Dans cette mission, Monaco Telecom va reprendre son bâton de pèlerin pour évangéliser la population sur les risques des cyberattaques, via une nouvelle campagne de communication, des tutos, et des informations distillées par les services client. "La conscience de la problématique de sécurité numérique, particulièrement sur les mobiles, est relativement faible. C’est un fait général. Et s’il y a une diffusion aussi forte de phishing aujourd’hui, c’est aussi parce qu’il y a une absence de réaction de la part des gens. Aujourd’hui cyberattaquant, ça marche. La réponse à apporter est de communiquer et expliquer pour arriver à une protection plus importante", conclut Martin Peronnet.

"Monaco n’est pas à l’abri"

Ce combat est encadré par le gouvernement qui a donné les moyens à la solution Monaco Care Safety de se développer. Et ce pour trois années supplémentaires encore, une convention ayant été renouvelée hier entre l’Agence monégasque de Sécurité Numérique (AMSN), entité gouvernementale, Monaco Telecom et la société F-Secure, qui fournit la solution.

"L’intérêt de cette convention, nous l’avons vu lors des Assises de la cybersécurité où tout le monde est tombé d’accord sur le fait qu’il y avait, notamment en Principauté, une vulnérabilité plus importante des particuliers et des entreprises à la cyberattaque. Je suis parfois assez sidéré de voir le nombre de cyberattaques de délinquants compétents et bien organisés qui font du rançonnage. C’est un phénomène grave", estime le ministre d’État, Pierre Dartout. "Dans le cadre de cette lutte contre l’insécurité numérique, nous avons fait en sorte d’assurer au mieux la cybersécurité."

Et, Frédéric Fautrier, qui dirige l’Agence monégasque de sécurité numérique, le précise: "Monaco n’est pas à l’abri, chaque année un certain nombre de particuliers ou d’entreprises victimes de différents types d’attaques informatiques avec pour certains des rançons à payer ou des pertes de données personnelles pour toujours".