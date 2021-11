Vous avez un Iphone? Vous allez bientôt pouvoir le réparer vous-même

Finie la galère en cas de panne ou de pièces cassées? Apple va donner à partir de l'année prochaine la possibilité à ses utilisateurs de réparer eux-mêmes leurs smartphones et certains ordinateurs.

Cette décision constitue une concession inattendue de la part du géant des technologies, réputé pour son écosystème très fermé d’appareils et logiciels.

Le magasin en ligne, baptisé "Self Service Repair", permettra d’acheter plus de 200 pièces détachées et outils utiles pour les problèmes les plus courants des dernières gammes d’iPhone (12 et 13), comme les batteries ou écrans défectueux.