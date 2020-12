Voilà les 9 noms que vous voulez donner au prochain porte-avions nucléaire basé à Toulon

1. Le napoléon bonaparte

C'est sans conteste votre premier choix (environ 80 votes). Pour incarner le futur fleuron de la Marine nationale, qui de mieux qu'un "empereur français avec une renommée internationale", et "un stratège militaire unique"? Pour vous, "c'est le symbole de la puissance française". Et certains remémorent les liens historiques qui unissent Napoléon Bonaparte à la Rade (Siège de Toulon, notamment). Et Théo d'ajouter que nous approchons "du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier" (5 mai 2021)... N'en jetez plus! Le Corse semble bien une évidence.

2. LE VGE

Le décès de l'ancien Président de la République est encore dans toutes les mémoires. Et vous êtes 36 à pencher pour "Le Valéry Giscard d'Estaing". "Il a apporté de la modernité et de la jeunesse à la France". Et il a "fait de Toulon un grand port militaire" et "développé le nucléaire français" salue Jean-Philippe.