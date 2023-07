La Maison du numérique ouvre ses portes à Monaco pour réduire la fracture entre générations

Cloud souverain, 5G, identité numérique, applications et plateformes en ligne… Depuis que la Principauté a amorcé sa transition numérique en 2018, avec pour desseins de faciliter le quotidien des résidents et salariés mais aussi de conserver son attractivité, les outils digitaux pullulent.

La dématérialisation des services publics du quotidien, pour ne citer qu’elle, n’est pas sans bouleverser, voire égarer, les habitués de longue date du papier et du contact avec un interlocuteur. Souvent les plus âgés.

« Tout cela n’a de sens que si le numérique est inclusif, si tout le monde peut en bénéficier et si la fracture numérique est évitée », reconnaît Pierre Dartout, ministre d’État.

Après la création et la sécurisation informatique de ces outils, l’objectif du gouvernement princier est désormais de susciter l’adhésion du plus grand nombre à ces nouveaux usages devenus la norme. C’est pourquoi, il s’est associé avec la mairie de Monaco et l’opérateur Monaco Telecom pour fonder la Maison du numérique, inaugurée hier par le prince Albert II, Louis Ducruet, la présidente du Conseil national Brigitte Boccone-Pagès et Xavier Niel, actionnaire de Monaco Telecom et du groupe Nice-Matin. « Veiller à l’accompagnement de nos seniors est une condition sine qua non d’une transition numérique réussie car le risque d’isolement est grand au sein de cette population », rajoute Marjorie Crovetto, adjointe à la mairie de Monaco, également présente.

Aide à l’usage

Dans ce local domanial niché entre les immeubles des Jardins d’Apolline, en lieu et place de Bettimask, les tables peuvent se replier contre les murs ou s’élever au plafond pour grignoter des mètres carrés et offrir une nouvelle configuration.

Un espace entièrement modulable, donc, où deux conseillers numériques accueilleront résidents et salariés pour de l’assistance, de l’apprentissage et de la découverte.

« On va d’abord faire de l’aide à l’usage, c’est-à-dire que des personnes se présentent spontanément, avec ou sans leur matériel, et on va les guider dans l’utilisation de ces outils numériques, des services en ligne et des applications, introduit Anthony Boccone, responsable de la Maison du numérique. Par exemple, en les aidant à contacter un service client, en expliquant leurs demandes et en les aidant dans leurs manipulations. Le rôle du conseiller est de faire l’intermédiaire, le tampon, pour éviter une certaine frustration. »

Dès ce mardi, des ateliers permettront aux usagers de parfaire leurs connaissances sur divers sujets : apprendre à maîtriser l’application Monapass, prendre en main Monaco Telecom TV, réaliser une démarche en ligne sur MonGuichet.mc, ou encore comprendre le concept d’identité numérique. « Beaucoup ne savent pas comment s’y prendre », confie Anthony Boccone. Depuis son lancement en juin 2021, 18 929 cartes ont été délivrées. Un résident sur deux et un tiers des Monégasques en sont équipés. La présence d’une borne au sein de la Maison numérique pourrait donc accélérer le processus.

Conférences d’experts

Enfin, des conférences et décryptages seront délivrés par des experts sur les technologies émergentes, la cybersécurité, l’intelligence artificielle ou encore les services dématérialisés. « La première sera donnée le 28 juillet par Martin Peronnet, directeur général de Monaco Telecom, sur l’arrêt du réseau cuivre devenu obsolète », poursuit-il, précisant que tous les services proposés seront gratuits. « Aucun acte commercial, souscription ou modification administrative, ne sera effectué sur place. »

“85 % des appels au service clients sont des demandes d’aides à l’usage. En tant qu’opérateur, on constate ce décalage grandissant entre l’accélération des technologies et le fait que certains aient du mal à participer à cette évolution. Pour être une nation digitale, il faut faire en sorte que tout le monde participe. Ce lieu était une idée, il est devenu une réalité.”

Martin Peronnet, directeur général de Monaco Telecom