Twitter va lancer le "Super follow", un abonnement payant pour du contenu exclusif

Inspiré par Instagram et Facebook, Twitter a annoncé la semaine dernière des nouveautés dont la création d'abonnements destinés à monétiser des contenus exclusifs.

Un abonnement mensuel

Twitter veut permettre aux détenteurs de comptes Twitter de proposer à leurs followers (abonnés) de devenir des super followers. Moyennant un abonnement mensuel, ces derniers auraient accès à du contenu exclusif : badge, newsletter, promotions, échange avec la communauté...

Cette option permettrait à des utilisateurs reconnus - les fameux influenceurs - d’être rémunérés directement par les abonnés. Twitter pourrait ainsi prélever une commission pour accroître ses revenus.

Un porte-parole du groupe californien a indiqué jeudi à l'AFP explorer " des opportunités de financement par le public comme les Super Follows qui permettra aux créateurs et publications d'être soutenus directement par leurs audiences et les encouragera à continuer de créer des contenus que leur public adore".

Développer des "communautés" de discussion

Autre nouveauté présentée par les représentants de Twitter : la création de communities, des groupes de discussion thématiques. Les utilisateurs pourraient ainsi créer des groupes Twitter, découvrir des groupes et participer à des échanges autour de leurs centres d’intérêt.

Ces groupes de discussion (par conséquent ) fermés soulèvent ici des interrogations en ce qui concerne la modération.

Aucune date de lancement n'a toutefois été précisé lors du Virtual analyst day organisé par la firme.