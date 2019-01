Révolution sur Snapchat, vous pourrez bientôt rendre vos snaps publics et permanents

Snap Inc, l'entreprise mère de Snapchat, envisage d'opérer un changement majeur dans son application star.

Alors que sa particularité était jusqu'à présent de pouvoir faire disparaître au bout de quelques secondes les photos et les vidéos publiés par ses utilisateurs, vous pourrez bientôt rendre vos contenus visibles par vos amis de façon permanente, d'après les informations exclusives de Reuters.

Vos snaps "longs" seront intégrés à la section "Histoires" de l'application. Il serait possible de les rendre publics à tous les utilisateurs de la plateforme, qu'ils figurent dans votre liste d'amis, ou non.

Séduire les investisseurs, et les journalistes

L'idée derrière cette mise à jour est d'essayer de garder le plus longtemps possible les utilisateurs sur l'application. Depuis des mois, la plateforme enregistre une baisse significative de ses revenus, et un départ important de ses cadres.

Cette "révolution" dans le fonctionnement de Snap devrait prendre encore quelques semaines, le temps que l'entreprise finalise les aspects techniques et juridiques de cette modification majeure.

Jusqu'à présent, la nature éphémère et anonyme des snaps publics posait problème, notamment pour les médias : impossible d'intégrer un contenu dans un article qui disparaîtra quelques jours plus tard.

Pour les vidéos, les journalistes étaient jusqu'à présent réticents à relayer des images diffusées par des utilisateurs dont ils ignoraient l'identité.

Snap Inc n'a pas souhaité commenter les révélations de Reuters.