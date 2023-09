Pourquoi la Principauté de Monaco est restée figée à l'année 2012 sur Google Street View?

Une mise à jour sur Apple Plans en 2024

Une autre société que Google a développé son service de cartographie en ligne: Apple avec "Plans". Certes, l’expérience s’avère moins immersive que Google Street View puisque les fonctionnalités ne permettent pas de se balader virtuellement, et à 360°, dans la Principauté. Seules des prises de vues "figées" y figurent.

"On a de bonnes relations avec Apple. Ils sont venus en 2016 puis en 2020 et viennent de formuler une nouvelle demande pour 2024 afin de réaliser de nouvelles prises de vues", annonce Georges Gambarini, responsable du programme Smart City à la Direction des services numériques. Globalement, donc, Apple semble plus à jour que Google sur la question de la Principauté. Une bonne chose, selon Georges Gambarini. "On a un taux de pénétration d’Apple de l’ordre de 60% en Principauté, ce qui est plus important qu’en territoire français, puisque Monaco Telecom est revendeur officiel. Nous sommes, par ailleurs, toujours très vigilants à la compatibilité de nos applications et à la mise à jour des données."

Le gouvernement princier et Apple ont signé un protocole d’accord pour le partage d’un certain nombre de données. "Il y a, par exemple, un travail en cours avec la Direction de l’Aménagement urbain sur les pistes cyclables. En leur catégorisant la zone comme une piste cyclable, cela permet à Apple Plans de réorienter les usagers à vélo et de leur faire prendre le chemin approprié."