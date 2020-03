PHOTOS. Venturi inaugure ses nouveaux bureaux design à Monaco et poursuit sa quête de records

Dernière zone du nouveau siège social : celle des ateliers de mécanique et des laboratoires d’électronique. Une zone bien gardée, à l’abri des regards indiscrets, où naissent les futures innovations estampillées Venturi. C’est là, notamment, qu’est actuellement assemblée la Voxan Wattman. Une moto aux courbes futuristes que conduira, en juillet prochain sur le lac salé d’Uyuni en Bolivie, l’ancien pilote de moto GP, Max Biaggi. Objectif affiché : battre le record du monde de vitesse de sa catégorie : 330 km/h. Le design est, pour l’heure, tenu secret et ne sera présenté en grande pompe que lors du prochain Top Marques. Avant, peut-être, un énième record dans la besace de Venturi. « Avec Gildo, on a toujours été au-devant des tendances, confie Sacha Lakic. À l’époque où on a sorti la première Fétish, les marques nous regardaient bizarrement. On nous prenait pour des extraterrestres. Aujourd’hui, vingt ans après, l’électrique devient, et est, une technologie dominante. »

En 2000, quand Gildo Pastor insuffle à Venturi le virage de la motorisation électrique, peu d’observateurs croyaient en ses chances de réussite. Deux décennies plus tard - et des missions et records de vitesses effectuées - le président du groupe Venturi est considéré comme un pionnier et un visionnaire. Hier matin, il était présent pour l’inauguration des nouveaux locaux.