Dans le haut Var, des éleveurs testent des solutions numériques pour garder et gérer leurs troupeaux

On aurait tôt fait de croire les nouvelles technologies incompatibles avec des pratiques séculaires. De considérer le "pastoralisme connecté" comme un oxymore. Pourtant, depuis fin 2022, les éleveurs du Var testent des outils numériques pour les aider dans leurs tâches quotidiennes.

"La technologie, on adore ça, s’enthousiasme Laurent Rouvier, un œil sur ses brebis. Vous ne trouverez pas un agriculteur qui n’ait pas un smartphone sophistiqué!"

Alice Ringuet, responsable élevage à la Chambre d’agriculture du Var, confirme. "L’agriculture est un des métiers les plus avancés." Elle tempère toutefois: "Dans l’élevage, c’est plutôt sur le bovin laitier. Sur l’ovin, on n’y est pas encore."

Du filet au boîtier

Un boîtier pour signaler à distance la défaillance d’une clôture ou des puces dont les informations peuvent être recueillies à distance: c’est le pastoralisme en version digitale. Photo Florian Escoffier.

D’où le projet Pacapit (pour Production d’agneaux et conduite des animaux au pâturage grâce aux innovations et technologies), lancé il y a tout juste un an par la Maison régionale de l’élevage (MRE), avec la Chambre d’agriculture, le Centre d’études et de réalisations pastorales Alpes - Méditerranée (Cerpam), ainsi que plusieurs partenaires régionaux, nationaux et européens.

Ce matin-là, au Plan de Finiel à La Bastide, sur un pré à la lisière du Var et des Alpes-Maritimes, l’éleveur de Brenon teste un système de vérification des clôtures à distance.

Dans l’étonnante douceur de cette mi-novembre, Rémi Leconte de la MRE installe le matériel qu’il a apporté. Un boîtier qui envoie un SMS au smartphone de l’éleveur en cas de défaillance du filet électrique de protection du troupeau.

En situation réelle

Plus de loups, c’est plus de chiens de protection. Et donc une cohabitation de plus en plus difficile avec les randonneurs et autres vététistes. Photo Florian Escoffier.

"Si ça fonctionne, on gagne du temps, explique Laurent Rouvier, on n’est plus obligé de passer plusieurs fois et on peut intervenir rapidement quand on reçoit une alerte."

Celle-ci est déclenchée par tout incident sur la barrière. Dans le contexte de prédation, cet outil semble plutôt précieux: "Avant on n’avait pas d’attaque là où il y avait des barrières, remarque Laurent Rouvier, mais désormais, ça arrive."

Pas question pour autant de contraindre quiconque à participer. La cinquantaine d’éleveurs-testeurs, répartis en deux groupes, sont tous volontaires. "Moi, insiste l’éleveur de Brenon, je participe au projet afin de faire avancer l’expérimentation, qui pourra être utile à tous."

Parce que l’objectif est bien l’utilisation concrète de ces innovations par les professionnels. Il y a un an, "le projet a donc commencé par le recensement de leurs besoins", rappelle Alice Ringuet. Au programme notamment: faciliter le comptage des animaux et gagner de temps.

Une fois ces objectifs définis, poursuit Rémi Leconte, "nous avons déterminé les technologies existantes et validé avec les éleveurs celles qu’ils voulaient tester".

Ce sont donc eux qui s’assurent, en situation réelle, que ces outils sont adaptés, utiles, pas trop coûteux et faciles d’utilisation. Eux aussi qui en expérimentent les limites.

Zones blanches

Photo Florian Escoffier.

Déjà, l’une d’elles apparaît assez criante: l’accès au réseau. Car qui dit technologie connectée, dit transmission de données. Or, les zones où les éleveurs font paître leurs cheptels sont aussi souvent "blanches" en termes de télécommunication.

Une lacune qui pourrait être palliée par l’installation mutualisée d’antennes dédiées, pourquoi pas par les collectivités. "Mais ça, ce sera pour plus tard!", lance Alice Ringuet.

En attendant, les agriculteurs expérimentent colliers GPS, médaille à hautes fréquences, logiciels de gestion des troupeaux, arches de comptages des bêtes…

Autant de nouveautés qui, si leur utilisation est validée par les testeurs, devraient faciliter le travail des éleveurs. Et démontrer que le pastoralisme est plus que jamais dans l’air du temps.

Laurent et Harmony Rouvier, avec Axel, leur petit dernier, font partie de ces éleveurs varois qui tablent sur les nouvelles technologies pour faire évoluer le métier d’éleveur. Photo Florian Escoffier.