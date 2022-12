"On veut battre des records de vitesse sur la la Lune": le groupe Venturi affiche ses ambitions à Monaco

Drapeau monégasque en main, un astronaute foule le sol accidenté de la Lune, la planète Terre en toile de fond.

Si ce dessin d’enfant, scotché au mur d’une classe du collège Charles-III, relève de la chimère, le rover non pressurisé près du Neil Armstrong monégasque est bien tangible.

Cet engin d’exploration astrale est, en effet, actuellement développé par une task force internationale, menée par Venturi Astrolab, une société 100% américaine.

Autour de cette entité, une société bien connue de la Principauté, le groupe Venturi dirigé par le pionnier Gildo Pastor, chargée de développer une série d’équipements sur l’engin: les batteries, des matériaux et panneaux solaires capables de résister à des températures négatives extrêmes. Un domaine que Venturi maîtrise bien pour avoir envoyé un véhicule d’exploration polaire en Antarctique.

Enfin, la société suisse Venturi Lab, elle aussi présidée par l’homme d’affaires monégasque, est chargée de penser les pneumatiques.

Envoi du rover sur la Lune d’ici 2026

Devant des élèves d’une classe de 6e en sciences et technologies, dont le projet commun est "l’espace", les équipes de Venturi ont détaillé cette future mission, après avoir égrené les expéditions passées et les records de vitesse tombés dans leur escarcelle. "L’objectif est d’envoyer le rover FLEX fin 2025, début 2026. Il nous reste 2 à 3 ans pour tout créer et le qualifier pour l’espace", explique Franck Baldet, directeur technique chez Venturi.

La décision finale appartient désormais à la NASA, en pleine reconquête de la Lune avec son programme Artémis, à l’origine d’un récent appel d’offres pour la fourniture d’engins de ce type.

La réponse est espérée, si tout va bien, d’ici l’été prochain. "Si on est retenu parmi les cinq candidats, il s’agira d’une prestation de service sur 10 à 15 années durant lesquelles on accompagnera les astronautes, on fera le suivi technique et opérationnel. Il faut leur livrer clefs en main le rover sur la Lune", explique-t-il.

En négociations avec SpaceX et Blue Origin

Charge à Venturi et ses partenaires, donc, d’acheminer l’engin à 384 .400 km de la Terre. C’est l’objet de négociations actuelles avec des lanceurs privés, à vocation commerciale: SpaceX d’Elon Musk (Tesla, Twitter), le plus en avance sur le sujet, mais aussi Blue Origin de Jeff Bezos (Amazon), Astrobotics ou encore Dynetics.

À la question des enfants sur l’intérêt de retourner sur la Lune, Antonio Delfino, directeur et cofondateur de Venturi Lab, avance plusieurs arguments: "Comprendre la formation de notre système solaire, apprendre à vivre sur une autre planète plus hostile et néfaste que la Terre, utiliser la Lune comme base de lancement vers Mars, mettre au point des technologies résistantes à des milieux extrêmes."

"Le rover saura s’adapter à ce milieu hostile"

Sur la Lune, exposée aux radiations du soleil du fait de l’absence d’atmosphère, les températures oscillent entre -250°C et + 90°C.

"Le rover FLEX saura s’adapter à ce milieu très hostile et pourra évoluer sur la régolithe, une poussière très abrasive", assure Franck Baldet.

Un prototype a déjà été testé par Venturi Astrolab plusieurs jours dans le désert californien, près de la vallée de la Mort. L’astronaute canadien Chris Hadfield, trois vols spatiaux à son actif, a apporté son expertise et permis de mieux cerner les attentes des futurs astronautes évoluant sur la Lune.

Sur les images fournies, on voit le rover FLEX transporter deux astronautes en position debout. L’engin est aussi est capable de déplacer plus d’une tonne de matériel de cargaisons.

Au-delà de faciliter la logistique de la NASA, ce rover revêt d’autres ambitions pour Venturi: " On veut battre des records de vitesse sur la Lune", affirme Franck Baldet. L’actuel est détenu par Eugene Cernan: 18km/h en pente descendante.