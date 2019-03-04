On a testé pour vous le "leaning lab" destiné à former les fonctionnaires et les agents de l'État monégasques au numérique

La Ruche. Le Cockpit. Le Hub. La Fabrique. Chaque pièce a son appellation. Sur les parois vitrées, on peut même écrire au marqueur. Les lieux, aérés et dotés d’un mobilier
design, ont tout d’un environnement de start-up. Propice à l’émulation collective et l’émergence d’idées, de concepts novateurs.
Ces 250 m² à Fontvieille, dans les…
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