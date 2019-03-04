“Rhôooooooooo!”

Vous utilisez un AdBlock?! :)

Vous pouvez le désactiver juste pour ce site parce que la pub permet à la presse de vivre.

Et nous, on s'engage à réduire les formats publicitaires ressentis comme intrusifs.

Je veux bien mais j'ai la freebox

      Connectez-vous

      pour sauvegarder mes filtres et personnaliser mon flux

      continuer sa lecture

      lire le journal

      La Ville de Nice choisit un système de reconnaissance faciale monégasque pour la...

      Vous avez envoyé un message gênant sur Messenger? Vous pouvez maintenant le supp...

      Djingo, une enceinte intelligente et accessible

      Facebook reconnaît avoir payé des adolescents pour accéder à toutes leurs donnée...

      On a testé pour vous le "leaning lab" destiné à former les fonctionnaires et les agents de l'État monégasques au numérique

      PAR Thibaut Parat Mis à jour le 04/03/2019 à 09:26 Publié le 04/03/2019 à 09:03
      Mis à jour le 04/03/2019 à 09:26 Publié le 04/03/2019 à 09:03
      250 m² ont été aménagés dans les locaux de Monaco Digital et inaugurés jeudi dernier par Serge Telle, Ministre d’Etat, Frédéric Genta, délégué interministériel chargé de la transition numérique et Anthony Boira, PDG de Monaco Digital.

      250 m² ont été aménagés dans les locaux de Monaco Digital et inaugurés jeudi dernier par Serge Telle, Ministre d’Etat, Frédéric Genta, délégué interministériel chargé de la transition numérique et Anthony Boira, PDG de Monaco Digital. Photo Thibaut Parat

      On a testé pour vous le "leaning lab" destiné à former les fonctionnaires et les agents de l'État monégasques au numérique

      Par Thibaut Parat Le 04/03 à 09h03 MàJ 04/03 à 09h26

      Dans le cadre de sa politique de transition numérique, le gouvernement a inauguré un « Learning Lab », lieu où seront formés les fonctionnaires et agents de l’État. Le fruit d’un étroit partenariat.

      La Ruche. Le Cockpit. Le Hub. La Fabrique. Chaque pièce a son appellation. Sur les parois vitrées, on peut même écrire au marqueur. Les lieux, aérés et dotés d’un mobilier design, ont tout d’un environnement de start-up. Propice à l’émulation collective et l’émergence d’idées, de concepts novateurs.

      Ces 250 m² à Fontvieille, dans les…

      La suite du direct