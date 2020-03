Nouveau service TV de Monaco Telecom: tout ce qu'il faut savoir

Une présentation en grande pompe avec démonstration sur écran géant à l’appui. Au premier rang de la salle Camille-Blanc du Grimaldi Forum, ce lundi, on retrouvait le souverain, des membres du gouvernement et du Conseil national, mais aussi un représentant d’Apple. Ce soir-là, l’unique opérateur de la Principauté lançait son nouveau service de télévision, répondant au nom de MonacoTelecomTV.

Une kyrielle de services à retrouver sur une application, se calquant sur les nouvelles habitudes de consommation des téléspectateurs pour la petite lucarne. Un projet porté par Xavier Niel, actionnaire majoritaire de Monaco Telecom, et développé par la start-up Zattoo.

le constat de départ

C’est Étienne Franzi, le président de Monaco Telecom, qui le résume le mieux: "Il paraît déjà bien loin le temps où nous regardions en direct nos chaînes favorites dans l’intimité du cercle familial. En quelques années, on a vu une révolution copernicienne dans les usages de la télévision. Aujourd’hui, le téléspectateur consomme toujours plus de programmes mais toujours différemment. En plus de la télévision, il y a la tablette, le smartphone, l’ordinateur dès qu’il se déplace. Il fait de plus en plus appel à des plateformes numériques de vidéos à la demande. Surtout, il veut pouvoir choisir l’heure et le jour auquel il va regarder ses émissions préférées."

D’où le triptyque formulé par Martin Peronnet, directeur général, à propos de ce nouveau service: "Ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez."

Les services

Alors concrètement, que retrouve-t-on sur cette interface voulue la plus ergonomique possible? En préambule, sachez une chose, l’application est disponible en simultané sur différents supports : la télévision - à condition d’être doté de l’Apple TV 4K - le smartphone, la tablette et l’ordinateur. On y retrouve les 200 chaînes en direct. Et MonacoTelecomTV met à disposition les programmes de plus de 80 chaînes gratuites et de 130 chaînes payantes pendant sept jours après leur diffusion en direct.

"Le direct n’impose plus sa dictature des horaires contraignants. Une véritable machine à remonter le temps, un immense magasin de vidéos à la demande", résume Martin Péronnet. Un replay possible grâce à une loi votée en juillet dernier dans l’Hémiycle du Conseil national (lire plus bas).

"MonacoTelecomTV permet aussi de revenir au début d’un programme si on en a raté le début ou de mettre celui-ci sur pause pour ne rien rater. Par ailleurs, chaque programme peut être enregistré à vie dans sa vidéothèque, sans limite de temps pour le regarder. Vous pouvez effectuer des recherches de programmes par thèmes ou le faire grâce au microphone."

Et de préciser: "Nous avons obtenu de la plupart des chaînes sous contrat la possibilité d’y accéder depuis toute l’Europe."

les offres et les tarifs

À tous les clients internet de Monaco Telecom. Ce nouveau service est d’ores et déjà disponible dans les boutiques de l’opérateur monégasque, de même que l’Apple TV 4K. Combinable avec les offres LaBOX et Internet Ultra Haut débit, l’abonnement à MonacoTelecomTV s’affiche à 9,99€ par mois.

Les six premiers mois étant offerts à tous les clients LaBoxMaxi. Une offre découverte est également possible à 0,99€ par mois mais avec, forcément, un service de replay réduit à 30 heures et sur un seul appareil. Contre cinq pour l’offre principale.

tout est parti d'une loi

Concrètement, la fonctionnalité d’un replay sur sept jours n’aurait pu voir le jour sans la loi n°1472, votée en juillet 2019 par les conseillers nationaux. Une loi relative à la retransmission et l’enregistrement des émissions de radiodiffusion télévisuelle. "Elle permet à l’opérateur national de diffuser et d’enregistrer tous les programmes librement accessibles sur le territoire, ouvrant ainsi la voie à un service de replay", résume Etienne Franzi.

pourquoi c'est novateur

"Aujourd’hui, il n’y a pas de services de télévision opérateur qui proposent l’accès à tous les programmes pendant sept jours. Ils permettent avant tout l’accès au direct des chaînes et puis ils distribuent des programmes partiels en replay car les chaînes de télévision n’ont pas les droits suffisants pour en assurer le replay", confie Martin Peronnet.