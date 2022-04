Monacotech renforce ses liens avec l’IMT Nord Europe

Entamé l’an dernier, le partenariat entre l’incubateur monégasque de startups MonacoTech et l’APUI IMT Nord Europe, réseau d’incubateurs français de l’Institut Mines Télécom a désormais un cadre. Via l’accord signé hier après-midi en marge du salon Ever. « Cela confirme une collaboration initiée l’année dernière », note Lionel Galfré, directeur de MonacoTech. La collaboration permet aux membres de profiter des réseaux des deux incubateurs et permet de développer des synergies.

C’est ce qui a plus au conseiller de gouvernement-ministre pour l’Économie et les Finances, Jean Castellini, heureux de consolidé ce lien.

« Cet accord soutient et développe l’innovation dans des domaines dans lesquelles les deux institutions sont particulièrement actives : l’environnement, l’énergie et le numérique. Ce sont des axes stratégiques pour la Principauté. Pour un petit pays comme Monaco, il est essentiel qu’à côté de la transition numérique, il y ait cette transition écologique, énergétique appuyée par la recherche qui nous permet in fine d’en bénéficier du point de vue économique », souligne-t-il.

« La même philosophie »

Un point de vue partagé par Alain Schmitt, directeur d’IMT Nord Europe, qui y voit « deux incubateurs qui ont la même philosophie, attentive au progrès scientifique et aux enjeux du développement économique ».

La signature, confirmant la collaboration, s’est faite hier au cœur du village des startups sur le salon Ever, qui pour la deuxième année propose cet espace pour être la vitrine de propositions économiques novatrices portées par ces jeunes pousses. Au total, 25 cette année dont quatre de MonacoTech et trois d’APUI IMT Nord Europe.