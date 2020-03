Monaco Telecom sur le pont pour garantir les connexions des particuliers et professionnels en Principauté

La vie à distance s’organise à Monaco. Le maximum de personnes passent en mode "sans contact", pour éviter autant que possible les pics de contamination. Télétravail, télé-école, télémédecine, télévision… tout cela repose sur des infrastructures, qui ont pu poser question lundi en fin de matinée, quand passer des appels était devenu très compliqué. "Nous avons rencontré un petit incident technique, qui a été très vite résolu", explique Martin Peronnet, directeur général de Monaco Telecom.

Il se dit confiant sur les semaines à venir. Certain de la solidité de ses installations. Mais surtout, les équipes restent mobilisées : "Nous avons adapté l’organisation de l’entreprise, les ingénieurs sont sur leurs systèmes à distance et interviennent sur place en cas de panne. Par exemple : mardi matin, il y a eu une coupure fibre sur un chantier BTP entraînant la coupure internet de certains clients. Nous sommes intervenus en urgence, et le service a été rétabli en 1 heure".

"pas

de restriction

à l'heure actuelle"

En cas de pépin, les résidents de la Principauté peuvent donc compter sur les équipes de l’opérateur, mais sans se déplacer en boutique. "Nous suivons les recommandations sanitaires de l’État : nos boutiques sont fermées. Tous nos services restent accessibles, y compris nos services commerciaux par téléphone. Il n’y a donc pas de restriction à l’heure actuelle pour commander des lignes, ou Monaco Telecom TV par exemple. Nous assurons les installations et les réparations en faisant notre possible pour limiter les délais." En cas d’intervention à domicile, une petite adaptation a été prévue : les techniciens interviendront avec masque et gant, « pour protéger votre santé et la leur », précise Martin Peronnet (lire ci-contre).

Et si la situation devait se durcir ? "Si le confinement se renforce et que nous devons passer en service minimum, nous ne serons plus en mesure d’assurer les installations non critiques. Par contre, les dépannages et interventions seront bien entendu maintenus. De même que l’accès au service client par téléphone. Ceci conformément aux réquisitions du gouvernement."

Surclassement

Chaque résident devrait donc pouvoir compter sur son réseau pour télétravailler. Et chaque entreprise devrait pouvoir compter sur ce réseau également. Car pour télétravailler, il faut que les installations de l’entreprise puissent recevoir toutes les demandes de connexion. Ça aussi, ça a été prévu. "Nous proposons de doubler le débit des entreprises ayant des accès internet fibre dédiée à 100Mbs, qui le souhaitent. Ceci pour qu’ils puissent plus facilement généraliser le télétravail en proposant plus de débit à leurs collaborateurs." Pour faciliter le télétravail des salariés domiciliés hors Monaco, les liens avec les opérateurs français ont été renforcés.

Enfin, parce qu’on ne peut pas être toujours en train de travailler, et parce qu’il faut bien s’occuper un peu entre les murs de nos logements, Monaco Telecom proposera bientôt Canal + gratuitement, et pas seulement : "Nous constituons un bouquet spécial gratuit de chaînes de divertissement pour tous les résidents qui sera mis en clair dès mercredi. Nous avons constitué une sélection pour répondre aux centres d’intérêt de toute la famille."

Quelles

sont les conditions d'intervention

à domicile ?

Monaco Telecom intervient à domicile, ce que certains considèrent comme un risque. Pour cette raison, les interventions sont limitées aux cas de nécessité. L’assistance téléphonique règle à distance tout ce qui peut l’être.

Le technicien ne se déplace plus pour un problème de télécommande. Martin Peronnet explique : "Les techniciens de Monaco Telecom assurent une mission de service public, même en cas de crise. Ils doivent être en mesure de se déplacer. Notre responsabilité est de les protéger, de limiter ces déplacements au strict nécessaire, de les aider également à protéger les personnes chez lesquelles elles interviennent. C’est pour cela que nous avons restreint au maximum les cas d’interventions, et que nous avons défini avec la Direction de l’Action Sanitaire du gouvernement un protocole d’intervention, que nous n’intervenons pas en présence de personnes malades et que nous leur fournissons tout le matériel nécessaire tel que défini dans le protocole."