Monaco passe (enfin) à la fibre après des années de travaux

Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour la Principauté. L’annonce de l’arrivée de la fibre dans le pays, accompagnée par une émission spéciale sur Monaco Info, fait l’effet d’un événement historique. Ça en est un, technologiquement parlant.



Après trois années de travaux sur les réseaux, la fibre est désormais installée sur tout le territoire. Une fibre optique, différente du réseau classique en cuivre, qui optimise les connexions internet. Et gagne en réactivité, en passant de l’ADSL à un flux de 10 Gigabits/seconde.

100% du territoire en 2022

"Le déploiement horizontal dans les réseaux est finalisé. Le déploiement vertical, se fait en fonction des autorisations des syndics, dans chaque immeuble. Nous sommes aujourd’hui à un point de 62% des appartements éligibles. D’ici la fin de l’année, 85% des foyers seront éligibles. C’est un déploiement qui va aller très vite pour que 100% des foyers aient accès à la fibre en 2022", promet Martin Péronnet, directeur général de Monaco Telecom.



L’opérateur national est à la manœuvre du développement de la fibre sur le territoire monégasque. Une nouveauté qui n’est pas obligatoire pour les abonnés, mais fortement conseillée.



"On doit pouvoir rentrer partout", continue Martin Perronet, "Après-demain, il n’y aura plus de cuivre, ce sera le réseau fibre partout pour les quarante prochaines années. Un réseau de bien meilleure pérennité et puissance".



Les travaux de deploiement n’ont pas été aisés. Il est plus facile de tirer la fibre dans les gaines d’un immeuble moderne que dans les méandres d’une construction ancienne. Depuis plusieurs mois, les équipes de Monaco Telecom ont dû s’assurer de pouvoir passer partout avec leur réseau, car seuls les bâtiments construits après 2017 ont un équipement de fibre pré-intégré.



Cette étape technique accomplie, une poignée d’utilisateurs test ont été connectés à la fibre à Monaco depuis quelques semaines. Ces jours-ci, Monaco Telecom va sélectionner une centaine de foyers pour amorcer la mise en service.



D’ores et déjà, les clients intéressés peuvent s’inscrire sur un site web dédié (www.lafibre.monaco-telecom.mc) pour vérifier si leur adresse fait déjà partie des zones câblées. Les premiers utilisateurs pourront en jouir dès le mois d’avril. Et la demande risque d’être forte chez les usagers du web, tant la fibre offre un bond technologique en termes de confort et de rapidité.

Le wifi optimisé

"On arrive avec une nouvelle génération de services, ce qui se fait de mieux en termes de débit, de régularité, de capacité. La box pour la fibre offre un débit 10 Gigabits/seconde. Le service de télévision sera assuré par Monaco Telecom TV, que nous avons lancé il y a un an et qui compte déjà un millier d’abonnés", souligne Martin Pérronet.



La box permet aussi de bénéficier d’un "wifi mesh", une nouvelle norme qui donne la possibilité avec des petits boîtiers complémentaires de la box de créer un réseau cohérent chez soi, et avoir une couverture plus fluide dans tout son logement.



Avec ce process, Monaco Telecom espère résoudre la principale cause des appels au service client : le wifi défaillant. Souvent un problème d’usage, de mur porteur bloquant les réseaux ou de box mal placée.



"Aujourd’hui le plus important c’est de généraliser des réseaux wifi qualitatifs dans chacun des appartements", complète le directeur général de Monaco Telecom.



Pour passer le cap "fibre", Monaco Telecom a dû former ses équipes de techniciens et son staff commercial pour apprivoiser la technologie.



En moyenne, quatre heures d’interventions sont nécessaires chez un particulier pour le relier à la fibre. Une étape obligatoire avant d’entamer cette révolution numérique.