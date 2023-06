3 machines insolites à admirer au Grimaldi Forum pendant au salon Top Marques Monaco

Le salon Top Marques, ce n’est pas que des voitures. La preuve, chaque année le Grimaldi Forum accueille des engins, des bolides, des machines… Appelez-les comme vous voulez. Cette année, l’édition n’a pas dérogé à la règle. Nous en avons sélectionné trois qui ne passeront pas inaperçus si vous vous rendez sur place.

Une voiture ? Un quad ? Un superquad !

Au premier regard, difficile de ne pas penser à une voiture. Mais lorsqu’on tourne autour du bolide et qu’on voit l’assise, ses poignées de moto et l’absence de pédales c’est assez limpide.

Cet engin est un quad, ou plutôt un superquad. Il peut atteindre jusqu’à 300 km/h. Son créateur Viktor Engler (qui a donné son nom à la marque), explique comment lui est venue l’idée.

"Je voulais faire une voiture à la base. Mais il y a beaucoup de compétition et je ne viens pas d’un milieu riche alors j’ai cherché à faire quelque chose d’unique. En Grèce, je conduisais un quad et je l’ai trouvé lent. Je me suis dit que c’était l’idée ! Il y a dix ans, j’ai commencé à chercher des sponsors etc. Grâce à mon entreprise de bâtiment j’ai mis toutes mes économies dans ce projet."

Prix pour acquérir ce bijou de 630 chevaux: 1,2 million d’euros.

La voiture du futur ?

On en a longtemps rêvé. Se rapprocherait-on de la fameuse voiture volante ? Pour l’instant, ce drone appelé MC1 est ce qui y ressemble le plus. L’engin pèse 200 kg et peut porter une personne avec une autonomie de 25 minutes environ. Côté altitude, pas de limite si ce n’est la batterie et l’envie de se faire peur du pilote.

"Par rapport aux essais effectués par nous-mêmes et nos clients, on vole généralement entre 0 et 25 mètres parce que ce qui est rigolo c’est de venir lécher le sol, explique Erwan Grimaud, directeur de MC Clic qui développe le projet en partenariat avec L2 Concept. Notre idée c’est de pouvoir démocratiser le produit. On travaille actuellement sur une version étanche pour pouvoir faire un amerrissage."

D’autres projets sur le feu? "On le voit plus comme un ‘’flying toy‘’ pour le moment mais on a une version qui permet le transport de charges utiles de 100 kg. Là on pense qu’il y a un réel intérêt pour désengorger les villes pour faire de la livraison de gros colis, pour faire du fret ou encore remplacer des hélicoptères pour des approvisionnements sur des plateformes pétrolières ou pour accéder à des zones sinistrées en montagne."

Le coût pour s’offrir ce jouet et une virée type Blade Runner? Environ 180.000 euros.

Un bi-place pour explorer les fonds marins

Nous ne sommes ni dans un film de Wes Anderson, ni dans Star Wars mais bien dans la réalité. Ceci est un sous-marin de 2,5 tonnes qui peut descendre jusqu’à 100 mètres de profondeur.

Il peut prendre à son bord deux personnes et est équipé d’un bras pouvant saisir des objets qui pèsent jusqu’à 25 kg ainsi que d’un sonar qui a une visibilité de 100 mètres en eaux troubles. Il a une autonomie d’environ 16h et peut aller jusqu’à 5 km/h, ce qui fait de lui l’engin le plus lent du salon.

Mais alors à quoi sert-il? Principalement à s’amuser, à explorer les fonds marins et découvrir des choses qu’une personne ne peut pas voir de ses propres yeux en plongée.

Certains le chargent sur un yacht, d’autres sur une remorque pour l’emporter n’importe où. Seule obligation pour avoir la permission de jouer : obtenir une certification.

"Nous avons nos propres centres de formation sur l’île de Curaçao aux Caraïbes, explique l’un des vendeurs de U-Boat Worx. Une fois que vous achetez un sous-marin, on vous l’achemine sur l’île pour l’essayer et vous entraîner dessus."

Le prix pour s’offrir ce grand jouet? Entre 800.000 et 900.000 euros pour le modèle tout équipé.