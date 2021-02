L'union des consommateurs européens porte plainte contre l'application TikTok et ses pratiques "détestables"

Qui lit les "conditions générales d'utilisation" avant de les accepter? Le Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc). Et ce qu'il a lu dans les chartes de l'application chinoise TikTok ne lui a pas plu.

"Une rédaction peu claire, des clauses contraires à la loi et qui favorisent TikTok au détriment de ses utilisateurs", explique dans un communiqué l'UFC-Que Choisir, l'union française des consommateurs, membre du Beuc.

Le bureau a annoncé le dépôt d'une plainte auprès de la Commission Européenne contre les pratiques "détestables" de ce géant des réseaux sociaux, particulièrement prisé des jeunes.

Une "surexploitation des données des utilisateurs"

Les associations de consommateurs estiment que le réseau social "n'informe pas clairement ses utilisateurs sur les données personnelles qui sont collectées, leur but et destination, contrairement aux obligations du RGPD".

"Très concrètement, TikTok se donne le droit de faire ce qu’il veut des vidéos publiées: les utiliser, les modifier, les reproduire sans que les utilisateurs n’aient leur mot à dire. C’est illégal."

Le Beuc met également en avant un système "trompeur" qui encourage l'achat de "cadeaux virtuels". TikTok "met tout en œuvre pour que l'utilisateur oublie qu'il s'agit d'argent réel", affirme l'UFC-Que Choisir, qualifiant ces pratiques de "détestables".

TikTok "ne réussit pas" à protéger les jeunes

Particulièrement prisé des jeunes, le réseau social autorise les inscriptions officiellement à partir de 13 ans. Mais en France, "45% des enfants de moins de 13 ans ont indiqué utiliser l’application", avance l'UFC-Que Choisir.

Surtout, il "ne réussit pas" à protéger les plus jeunes contre la "publicité cachée" et des "contenus potentiellement dangereux". Dans le viseur: des vidéos sexuellement explicites et des concours dangereux, comme celui du "jeu du foulard" ayant entraîné la mort d'une fillette de 10 ans en Italie. "La capacité du réseau à protéger les mineurs des contenus inappropriés est clairement posée."

Suite à des accusations sur ses algorithmes proposant des contenus interdits aux mineurs, TikTok avait renforcé la sécurité des données de ses utilisateurs âgés de 13 à 15 ans. En Italie, suite au drame, l'accès au réseau social a été bloqué pour les jeunes dont l'âge n'est pas garanti.

Les consommateurs européens, eux, veulent aller plus loin. Ils souhaitent l'ouverture d'une enquête sur le fonctionnement et les pratiques de l'application avant "qu'une décision contraignante soit prise par les autorités de protection des consommateurs" pour plus de transparence et de sécurité.