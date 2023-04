L’intelligence artificielle va-t-elle être forcée de stopper ses progrès?

Une pause. Avant d’annoncer une bière brassée par des "cyborgs" (1), le patron de Tesla, Elon Musk, a réclamé un temps d’arrêt dans la course à l’intelligence artificielle. Le patron de Twitter - accessoirement homme le plus riche du monde devant Bernard Arnault - s’est fendu d’une lettre ouverte. Agrémentée de la signature de plusieurs centaines de sympathisants, la publication réclame la suspension durant six mois des recherches sur les systèmes d’intelligence artificielle.

La cause invoquée? L’avancée technologique de modèles comme ChatGPT-4 serait "dangereux pour l’humanité".

Pour la Côte d’Azur, fière d’accueillir un des quatre instituts interdisciplinaires d’intelligence artificielle de France 3IA, est-ce une réelle menace?

"Qui peut imposer un tel moratoire?"

Cette demande de freinage d’urgence ne manque pas d’ironie pour Sylvain Ordureau, président de Vizua - qui a installé une de ses équipes à Nice: "C’est surtout beaucoup de bruit pour rien." Rappelant l’implication et le retrait d’Elon Musk dans OpenAI - à l’origine de chatGPT -, le co-fondateur de 3dverse résume: "Il a déjà fait le coup avant. Et je rappelle qu’il voulait tester des puces cérébrales sur les humains donc bon…" Comme la vague impression d’un coup de communication…

Mais est-ce vraiment envisageable de paralyser le monde de l’IA? "On n’a pas arrêté les recherches sur l’atome ou le rayon X. Il ne faut pas oublier que l’on utilise l’IA au quotidien, ne serait-ce qu’en radiologie pour désengorger le flux de patients, ou ne serait-ce que pour filtrer nos spams. Toute cette annonce, c’est un non-événement", lance Sylvain Ordureau.

"Sincèrement, qui pourrait imposer un tel moratoire? Qui va dire au laboratoire d’un État de tout laisser en plan? C’est illusoire", relève David Simplot, délégué au numérique et à l’IA pour la ville d’Antibes.

"Un moyen et non une fin en soi"

La menace du discours du milliardaire réactive les fantasmes de scénarios catastrophe où l’IA dominerait l’humain. Ce qui n’est… toujours pas d’actualité comme le souligne Alan Ferbach, co-fondateur de Videtics, spécialisée dans l’analyse vidéo par deep learning accéléré: "Il y a l’IA faible que l’on utilise au quotidien et l’IA forte, celle représentée dans la science-fiction. Pour la seconde, on est loin du compte!"

"L’IA ne va pas remplacer le cerveau humain. Elle nous permet d’agréger des données", précise-t-on du côté de Mycophyto, start-up basée à Grasse qui optimise le développement de champignons mycorhiziens "biostimulants naturels des plantes": "C’est un moyen et non une fin en soi."

Besoin d’encadrement

Pour autant, le buzz de Musk vient soulever les questions éthiques liées à la tech. "Le problème c’est de se servir du grand public comme de cobayes. Il faut faire attention à cela, cette sonnette d’alarme peut être utile pour les gouvernements", appuie Marco Landi, président de l’institut EuropIA. Si au niveau européen, justement, un encadrement se dessine avec l’artificial intelligence act, cela ne suffit pas: "Pour faire appliquer des textes, il faut une forme de police." Le but? "Que l’IA reste au service du développement humain."

Le tout, sans entraver l’innovation. Un équilibre complexe

"Il faut reconnaître que la population mondiale n’est pas nécessairement armée face à ChatGPT par exemple. La formation du citoyen est nécessaire", soutient David Simplot rejoint par Alan Ferbach: "C’est pour cela que des lieux comme la Maison de l’intelligence artificielle de Sophia Antipolis sont importants. Il y a un réel besoin d’acculturation." Un enjeu de taille qui a besoin de passer à la vitesse supérieure.