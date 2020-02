Les scaphandriers, ces acteurs immergés de l’extension en mer à Monaco

On le sait, l’eau est par nature un environnement hostile. Alors, quand les équipes de Luc Nitenberg évoluent à plusieurs mètres, voire dizaines, de profondeur, le danger est partout. Et permanent. "Lors des découpes sous l’eau, par exemple, il faut s’assurer que tous les gaz de découpe s’échappent. Si ça forme une poche de gaz, ça explose, prévient cet ancien plongeur militaire pendant près de deux décennies. J’ai eu un camarade, un ancien de l’armée, qui est mort en découpant un bateau dans le port de Marseille."

Autres risques : l’aspiration par le courant, l’électrocution avec un poste à soudure, le contact du béton avec la peau ou encore le traumatisme avec une manche lorsque du béton est coulé. "Quand le béton arrive, la manche devient un tigre. C’est comme se battre avec un ours. Ça part dans tous les sens", explique-t-il.

L’eau n’étant pas le milieu naturel de l’homme, on retrouve aussi tous les risques hyperbares, "liés au fait d’être sous pression" : les problèmes d’oreilles, de surpression pulmonaire ou encore l’accident de désaturation. "Ça, c’est quand on remonte sans faire les paliers. On peut finir paralysé, cela peut-être très grave. Ensuite, on ne dépasse jamais quinze minutes de palier", détaille Luc Nitenberg.

À notre connaissance, aucun accident de cette gravité n’a été recensé sur le chantier de l’extension en mer, hormis un problème au tympan pour l’un des scaphandriers. Et ce, grâce à des procédures et un manuel de sécurité bien ficelés. "La sécurité des hommes prime avant tout", clame le référent "travaux maritimes et sous-marins" chez Bouygues Travaux Publics.

Chaque année, une visite médicale est obligatoire pour exercer. Tous les cinq ans, les scaphandriers retournent sur les bancs de l’école pour se tenir au fait des dernières réglementations et techniques. Sur le terrain, un scaphandrier ne peut pas dépasser trois heures de plongée, palier compris. "Il ne va pas dormir après, rassure Luc Nitenberg. Il va passer assistant, il va tenir le narguilé [long tuyau qui envoie l’air, ndlr] ou alors il va préparer la pince à découper. Il y a toujours quelque chose à faire."

Dans l’équipe de cinq (Un scaphandrier, un superviseur, le plongeur secours et deux assistants, ndlr) - la législation oblige à être au moins trois - figure un plongeur secours. "Il reste équipé en permanence. S’il y a un problème sous l’eau, il est prêt à intervenir. C’est un boulot ingrat mais indispensable. Pendant trois heures, il écoute ce qu’il se passe, il voit ce que fait le scaphandrier à la caméra. De plus, on ne met jamais quelqu’un qui a un rhume en plongeur de secours."





La tenue