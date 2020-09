Les lanceurs du tout premier nanosatellite reçus par le prince Albert II

Environ 15kg à la balance et une taille pas plus grande qu’une boîte à chaussure.

"Un formidable atout pour la Principauté"

Des mois de report plus tard, dus à la pandémie de la Covid-19 et aux aléas météorologiques, et voilà désormais qu’OSM-1 Cicero gravite autour de la planète bleue, à 530 kilomètres d’altitude (lire nos éditions du 26 août et 4 septembre).

Là-haut, avec une vitesse calibrée à 28.000 km/h, l’engin met seulement 90 minutes pour faire le tour de la Terre.

Au micro de Monaco-Info, le souverain a salué ce projet, financé notamment par le milliardaire italien Manfredi Lefebvre d’Ovidio: "Cela correspond à une double intention: celle d’encourager les innovations technologiques en faveur de l’environnement et d’une utilisation plus rationnelle des satellites qui sont au-dessus de nos têtes dans l’espace.Cela positionne, aussi, la Principauté dans ces technologies [dites] du new space. C‘est un formidable atout pour la Principauté", a-t-il réagi.

En effet, la miniaturisation des hautes technologies offre la possibilité à des petits États, comme Monaco, et à des sociétés privées de devenir des acteurs à part entière dans le domaine spatial, autrefois réservé uniquement aux grandes nations.

Avec ce premier succès, OSM compte bien développer d’autres nanosatellites au cœur de Fontvieille, dont un avec le concours des lycéens du pays.

Le tout premier, lui, glane déjà des données atmosphériques – pression, température, humidité –, lesquelles seront revendues dans la foulée.