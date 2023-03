Le robot du groupe monégasque Venturi ira sur la Lune en 2026 avec SpaceX

Seul dans un paysage désertique, un petit robot manœuvre, se déplace, effectue des prélèvements, capture l’environnement ambiant en le photographiant, produit des analyses.

La vidéo de FLEX dévoilée vendredi résume ce qu’on demande à un rover, le nom que l’on donne à ces robots mobiles conçus pour explorer d’autres planètes que la Terre.

Mais ce rover, pensé par la maison Venturi, a un atout supplémentaire: il a son ticket pour une mission lunaire! Le groupe monégasque Venturi vient en effet d’annoncer que son rover baptisé FLEX, partira d’ici trois ans, vers la Lune.

Une étape qui écrira, courant 2026, "la plus impressionnante page" de l’histoire de l’entreprise fondée à Monaco par Gildo Pastor, qui depuis 2000, s’est spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules électriques de haute performance.

Précisément, ce rover FLEX en cours de conception, sera le compagnon technologique d’une mission SpaceX. L’entreprise américaine – fondée par l’excentrique milliardaire Elon Musk – développant des activités astronautiques et des vols dans l’Espace.

Ses équipes ont été séduites par le potentiel du rover de Venturi et devraient le transporter sur la Lune pour servir des recherches, mener des expériences scientifiques et des activités commerciales. L’engin sera propulsé dans l’Espace via le système Starship développé par SpaceX.

Un avant-poste permanent

Arrivé à bon port, FLEX doit pouvoir se déplacer de manière semi-autonome sur la Lune, tout en ayant la possibilité de répondre au pilotage des astronautes à ses côtés. Le rover est en effet adapté pour mouvoir une tonne de matériel. Il pourra être aussi commandé depuis la future station en orbite lunaire, mais également depuis la Terre.

"FLEX est un système logistique capable de gérer une grande variété de cargaisons. Nous pensons que cette approche permettra d’établir un avant-poste lunaire permanent sur la Lune à moindre coût et en moins de temps que prévu", souligne Jaret Matthews, fondateur et PDG de Venturi Astrolab, en se félicitant de ce contrat conclu avec SpaceX qui permet, selon lui, "de démontrer les avantages du rover FLEX et de son système de charge utile modulaire".

"Le plus grand et le plus performant des véhicules lunaires"

Les séjours sur la Lune, où les températures oscillent entre -90° et -230°C s’avèrent hostiles. FLEX devra résister aux radiations ou bien encore pouvoir opérer pendant quinze jours dans l’obscurité du pôle Sud de la Lune.

Ce sont ces défis de fiabilité auxquels les équipes de Venturi tâchent de trouver des solutions pour bâtir "le plus grand et le plus performant de l’histoire des véhicules lunaires".

Un projet impulsé par les racines historiques du groupe Venturi à Monaco et mis en musique par deux autres entités.

L’ensemble conçoit cet engin électrique développé à grand renfort de matière grise d’ingénieurs et de scientifiques de la mobilité spatiale, de la robotique terrestre et planétaire, de l’industrie du développement, de la recherche technologique avancée, de l’électromobilité, des piles à combustible et des batteries, du stockage de l’hydrogène, des matériaux composites et des procédés de fabrication.

Une équipe en ordre de marche au profit du groupe Venturi qui, après avoir laissé son empreinte dans les records du monde de vitesse, dans la conception de véhicules innovants ou dans le championnat du monde de Formule électrique, vise là, la réalisation d’une vie.