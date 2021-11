L’aéroport Nice Côte d'Azur veut développer des taxis aériens

Le 25 octobre, l’aéroport niçois annonçait le lancement du projet Urban Blue. En association avec les aéroports italiens de Rome, Venise et Bologne, le but est simple: concevoir et gérer des "vertiports", ces infrastructures qui recevront les objets volants à décollage vertical vus comme le futur de la mobilité aérienne intra-urbaine.

Urban Blue espère mettre à profit son expertise dans le domaine de l’aviation pour se positionner sur ce marché très prometteur estimé à plus de 4 milliards d’euros d’ici 2030 en Europe.

Franck Goldnadel, directeur général d’Aéroports de la Côte d’Azur en dit plus sur le projet.

Pourquoi Nice se positionne sur ce projet?

J’essaye de faire en sorte que les aéroports de la Côte d’Azur soient le laboratoire de ces nouvelles technologies. On est assuré que les avions électriques à décollage vertical (e-VTOL) sont les véhicules du futur. Alors aidons autant que possible les industriels qui réfléchissent à ces technologies. Ça aura un impact sur nos plateformes donc on s’y prépare. On a souhaité être les premiers. Il y a une chose qui ne changera pas: il faut atterrir et décoller, donc les futurs objets volants doivent trouver sur nos plateformes de quoi atterrir et décoller.

L’aéroport de Nice possède des atouts qui en font un lieu privilégié pour ce marché?

Avec Cannes, nous sommes aussi un aéroport d’hélicoptères ce qui n’est pas négligeable quand on développe des infrastructures de décollage vertical. Nice peut être un lieu où ces technologies peuvent exister et être testées. Ne serait-ce que pour les vols de démonstrations, on peut survoler la mer et pas la terre. On a plusieurs avantages: un tissu urbain, une circulation dense et un relief particulier. Lors de la tempête Alex les routes sont devenues impraticables. Les hélicoptères ont été utiles. Pour aller de la côte à la montagne, ces technologies pourraient répondre à un besoin. Ça pourrait aussi être du transport de marchandises et remplacer certains moyens de transport d’aujourd’hui.

L’aspect environnemental semble peser aussi dans ce projet?

Il n’y aura pas une solution unique pour réduire l’impact de l’aéronautique sur l’environnement. Il faut inventer un moyen de transport décarboné et je veux que l’on soit un acteur de ces déplacements de demain qui apportent ces solutions.

Des taxis électriques volants dans le ciel azuréen, c’est pour quand?

La technologie avance vite. Le constructeur Volocopter a évoqué un début des opérations pour 2024. Si on pense avec la technologie d’aujourd’hui, on pense à des batteries électriques plutôt tournées vers la courte et la moyenne distance. Mais dans deux ans, les cerveaux peuvent avoir trouvé des technologies pour rallonger ces distances. Nos partenaires travaillent déjà avec des autorités de certifications. L’avantage c’est qu’on n’a pas besoin de construire d’infrastructures entre les deux points.

Cette technologie sera-t-elle réservée aux plus aisés?

Le but c’est de transporter des personnes de façon simple, rapide et peu coûteuse. Vous avez besoin que ce transport soit sécurisé, qu’il soit fiable. Dans les grandes métropoles comme Rome ou Paris, ces projets ne sont pas pensés comme un transport élitiste. L’enjeu de la circulation des Azuréens est très présent. C’est donc plus général.

Pourquoi cette association avec les aéroports italiens?

On s’est associé parce qu’on croit beaucoup à la mutualisation de nos connaissances. Plus on aura d’expertises, plus on sera nombreux et plus l’offre finale sera complète et la mieux adaptée.

On n’est pas trop éloignés les uns des autres donc ça peut être aussi une mobilité entre nous.

On n’est pas en compétition même si chacun a envie d’être le premier. Urban Blue n’est pas un système fermé. On sait que ça fait partie des enjeux de mobilité de demain.