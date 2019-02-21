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      La Ville de Nice choisit un système de reconnaissance faciale monégasque pour la sécurité de son Carnaval

      PAR Ludovic Mercier (lmercier@nicematin.fr) Mis à jour le 21/02/2019 à 08:29 Publié le 21/02/2019 à 05:11
      Mis à jour le 21/02/2019 à 08:29 Publié le 21/02/2019 à 05:11
      Cette technologie est déjà installée à l’étranger dans plusieurs aéroports, et dans certaines villes, qui ne souhaitent pas communiquer sur sa mise en place. (Illustration Confidentia)

      Cette technologie est déjà installée à l’étranger dans plusieurs aéroports, et dans certaines villes, qui ne souhaitent pas communiquer sur sa mise en place. (Illustration Confidentia) Confidentia

      La Ville de Nice choisit un système de reconnaissance faciale monégasque pour la sécurité de son Carnaval

      Par Ludovic Mercier (lmercier@nicematin.fr) Le 21/02 à 05h11 MàJ 21/02 à 08h29

      La Ville de Nice expérimente en ce moment l’utilisation d’une solution de reconnaissance faciale. Un outil fourni par l’entreprise monégasque Confidentia, spécialisée dans la cybersécurité

      Les bureaux installés dans le palais de la Scala, à côté de l’hôtel Hermitage, ne laissent rien présager de l’activité de cette très discrète entreprise monégasque.

      Confidentia, créée en 2011 à Monaco, sort de l’ombre ces jours-ci. Ces informaticiens qui officient aussi depuis Madrid, Paris et Tel Aviv, fournissent à la ville de Nice le logiciel permettant d’expérimenter la reconnaissance faciale durant le Carnaval. "Un essai…

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