La Ville de Nice choisit un système de reconnaissance faciale monégasque pour la sécurité de son Carnaval

Les bureaux installés dans le palais de la Scala, à côté de l’hôtel Hermitage, ne laissent rien présager de l’activité de cette très discrète entreprise monégasque.
Confidentia, créée en 2011 à Monaco, sort de l’ombre ces jours-ci. Ces informaticiens qui officient aussi depuis Madrid, Paris et Tel Aviv, fournissent à la ville de Nice le logiciel permettant d’expérimenter la reconnaissance faciale durant le Carnaval. "
Un essai…
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