Monaco se munit d'un centre souverain de sécurité pour se protéger des cyberattaques massives

Confidentialité et souveraineté. Ce sont les maîtres mots de la mise en place du SOC souverain en Principauté. Ce centre d’opération de sécurité regroupe des équipes opérationnelles qui surveillent, détectent, analysent et réagissent sur des incidents remontés depuis le système des clients. Le tout en temps réel.

Monaco Cloud, Monaco Cyber Securité et Sekoia. IO centralisent ainsi leurs compétences pour créer un SOC souverain. Le but: lutter à l’échelle locale contre les cyberattaques massives en Principauté (plusieurs dizaines ou centaines de milliers par jour).

Avec cette initiative, le gouvernement princier souhaite sécuriser au maximum l’environnement numérique des usagers. "La sécurité fait partie de l’ADN monégasque", rappelle Frédéric Genta, délégué interministériel à l’Attractivité et à la Transition numérique.

Garantir une sécurité informatique locale

Selon Sébastien Massé, directeur général de Monaco Cyber Sécurité, ce partenariat permet, "une combinaison de compétences, de RH et de technologies sur lesquelles s’appuyer pour être le plus efficace possible et accompagner les entreprises dans leur protection".

Un autre enjeu majeur de cette collaboration est d’allier le cloud à la législation monégasque. "C’est bien d’avoir un cloud sécurisé mais s’il est régi par des voies extraterritoriales, nous ne sommes qu’à mi-chemin", ajoute-t-il.

De son côté, Freddy Milesi, cofondateur et président de Sekoia. Io salue l’avant-gardisme de cette innovation. "Nous sommes les premiers à aller si loin en Europe. Notre offre permet de conserver la gouvernance de la donnée à Monaco et de sécuriser les environnements technologiques à plus haut niveau d’exigence", précise l’expert.

Coordonner action locale et contexte mondial

Dans un contexte géopolitique sous tension impliquant plusieurs zones géographiques à l’échelle mondiale, se protéger est un impératif. Pour Frédéric Fautrier, directeur de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN): "Il faut s’armer localement tout en restant ouverts sur le monde. Effectuer une veille perméante sur l’extérieur tout en luttant de l’intérieur".

Et selon Anthony Boira, administrateur délégué de Monaco Cloud, le but de ce partenariat est "d’optimiser l’écosystème monégasque en proposant des solutions innovantes. Si chaque entreprise devait gérer son propre cloud, ce serait très complexe. Le fait d’agréger vers une infrastructure centralisée permet de garantir une mise à jour en matière de sécurité".

Optimiser l’utilisation du cloud

L’univers digital est de plus en plus dense et omniprésent, centraliser sa gestion permet aux usagers d’être protégés à un degré supérieur.

D’après une étude menée par l’Apave, [société française spécialisée dans la maîtrise des risques, techniques, humains, environnementaux et numériques, ndlr], 93% des TPE et des PME n’ont pas un budget dédié à la cybersécurité. "Le tissu économique monégasque est en partie constitué de petites entreprises pour lesquelles la cybersécurité représente un coût majeur", précise Frédéric Fautrier.

Le SOC souverain est un concept de sécurité tandis que le cloud est une technologie de stockage et d’accès aux données. Pour le directeur de l’ASMN, la sécurité d’un tel outil réside dans son utilisation.

"C’est comme se voir donner un appartement clé en main et laisser la porte de l’immeuble et de l’entrée ouverte. Les malfaiteurs y pénétreront forcément un jour." Avec le cloud, c’est pareil. L’enjeu est de s’en servir intelligemment en se munissant des bons outils.

Avec ce projet audacieux, la Principauté souhaite augmenter la sécurité informatique de son territoire. Le but, assurer un environnement stable, en proie au développement des acteurs économiques du Rocher.