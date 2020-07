La Nasa lance ce jeudi son rover chasseur de vie vers Mars

Le lancement par une fusée Atlas V de United Launch Alliance est prévu à 07H50 (11H50 GMT) de Cap Canaveral en Floride.

S'il arrive intact, le 18 février 2021, Perseverance sera seulement le cinquième rover à réussir le voyage depuis 1997. Tous sont Américains.

La Chine a lancé son premier rover martien la semaine dernière, qui devrait atterrir en mai 2021. Mars pourrait donc avoir trois rovers en activité l'an prochain, avec l'Américain Curiosity, qui a parcouru 23 km sur la planète rouge depuis 2012.

"Cela ne fait aucun doute, c'est un défi", a dit mercredi Jim Bridenstine, le chef de la Nasa, à propos de cette mission. "Il n'y a pas d'autre manière de le dire, ce n'est pas facile. Et c'est très risqué du point de vue des chances de réussite. Cela dit, nous savons comment nous poser sur Mars, nous l'avons déjà fait huit fois".

Hélicoptère à bord

Le nouveau rover, construit au mythique Jet Propulsion Laboratory de la Nasa à Pasadena en Californie, est une version améliorée de Curiosity: ses six roues sont plus robustes, il est plus rapide, plus intelligent et peut s'auto-piloter sur 200 mètres par jour.