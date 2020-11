La Chine lance une rare mission pour ramener des roches lunaires sur Terre

"Cela n'a jamais été fait auparavant et c'est effectivement assez difficile", note Jonathan McDowell, astronome au Centre Harvard-Smithsonian pour l'astrophysique, aux Etats-Unis.

Mais en cas de succès, "le système chinois de retour robotisé d'échantillons deviendra le plus flexible et le plus performant", souligne-t-il.

Retour en décembre

La sonde devrait atterrir sur la Lune fin novembre. Le retour des roches sur Terre devrait intervenir début ou mi-décembre.

Ce n'est pas la première fois que la Chine lance un engin vers l'astre lunaire dans le cadre du programme Chang'e - du nom d'une déesse de la Lune selon la mythologie chinoise.