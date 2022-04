Frédéric Genta nommé délégué interministériel à l’Attractivité et à la Transition numérique

"Il est important que l’action de l’État soit au service des résidents et des acteurs économiques pour le développement constant du modèle monégasque." Mardi dernier, Frédéric Genta présentait les nouveaux téléservices via le portail numérique monguichet.mc et soulignait l’importance de proposer des offres qui s’inscrivent dans une stratégie globale.