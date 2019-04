Facebook, Instagram et WhatsApp victimes d'une nouvelle panne mondiale

A 17h30, Facebook a annoncé "travailler pour résoudre le problème le plus tôt possible" sans donner de précisions sur les causes de cette panne.

Un bug d'ampleur mondiale avait déjà touché une grande partie des 2,3 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux le 13 mars dernier.

