En première mondiale, le groupe monégasque Venturi présente sa roue lunaire hyper-déformable au Salon du Bourget

La firme monégasque présidée par Gildo Pastor l’a présentée ce lundi au Salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget.

Une invention brevetée, et donc protégée, qui a été conçue et fabriquée par les ingénieurs, chimistes et physiciens de Venturi Lab, une entité basée dans le canton de Fribourg. Elle équipera le rover FLEX de Venturi Astrolab, dont l’envoi sur la Lune est programmé pour 2026 via la fusée Starship de SpaceX.

Une roue increvable

"Exception faite des missions Apollo, les véhicules de l’exploration spatiale ont toujours été équipés de roues rigides. Celle de Venturi a, elle, la capacité de se déformer très fortement tout en étant endurante et robuste", décrit le groupe Venturi. Elle est même increvable.

Une fois opérationnelles sur le pôle Sud lunaire, où les températures oscillent entre -90 °C et -230 °C, les quatre roues supportant les deux tonnes de masse du véhicule absorberont les irrégularités du sol en se déformant. Et ce, alors que l’engin d’exploration se déplacera à 20 km/h. "La roue devra, par ailleurs, être endurante sur plus de 1.000 kilomètres et résister aux fortes radiations du pôle Sud", poursuit Venturi.

Selon Venturi, cette technologie de rupture, faite de matériaux uniques, représente une avancée tout aussi majeure que celle que fut, jadis au XIXe siècle, le bandage en caoutchouc autour des jantes. La NASA a sélectionné Venturi Astrolab afin de tester et analyser cette roue au NASA Glenn Research Center de Cleveland et au NASA Johnson Space Center de Houston.