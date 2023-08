Emploi, vie quotidienne, Moneyval...: ce site 2.0 répond à toutes vos questions pour vous faciliter le quotidien à Monaco

C’est un site d’information 2.0. Une nouvelle manière de trouver l’information. Maliz.ai, développée par quatre associés pour la plupart chez Codelab Creative, vient tout juste de voir le jour.

Un lancement expérimental, comme le souligne l’un de ses créateurs Antoine Bahri, mais qui a des objectifs bien affichés. Une utilisation de l’intelligence artificielle (IA) "saine", mais surtout locale, à destination des entreprises monégasques. Et qui veut aussi rompre l’image d’une technologie peu fiable. Son but? Scanner un maximum d’informations précises sur un site et un sujet donné pour les "recracher" de manière claire, concise et transparente - en citant ses sources - à l’utilisateur. Le tout, uniquement sur des questions liées à la Principauté.

L’un de ses développeurs, Antoine Bahri, dévoile ses contours.

En quoi consiste ce nouveau site d’information?

C’est un site à visée expérimentale indépendant du gouvernement, et donc privé, pour montrer les champs d’application possibles avec l’IA. On l’a entraînée pour qu’elle puisse répondre à des données spécifiques et publiques à Monaco, qu’on peut retrouver sur un site. C’est un site d’information 2.0 avec une interactivité et des réponses précises. C’est un guide interactif où vous n’avez pas à passer énormément de temps sur l’ensemble des documents pour trouver l’information recherchée.

Quelles sont les informations qu’on peut y retrouver?

On a créé ce premier prototype avec des chatbots* en fonction de l’actualité et des besoins que l’on sait importants sur la place professionnelle monégasque comme des questions sur les prestations sociales, comment embaucher, sur les droits en étant salarié. C’est à titre informatif. On n’est pas là pour remplacer un Département, une entité officielle du gouvernement. D’ailleurs, le chatbot peut rediriger ces personnes vers le site du gouvernement. On a aussi un chatbot qui est consacré à la loi Moneyval et anti-blanchiment d’argent, toujours à titre informatif.

D’où est venue cette idée?

Nous sommes quatre résidents monégasques et on est tous passionnés par l’intelligence artificielle. À travers nos différentes discussions on a identifié des besoins spécifiques pour les entreprises notamment à Monaco. On sait que beaucoup d’entreprises sont réticentes à utiliser l’intelligence artificielle. Soit parce qu’elles méconnaissent ce que cette technologie peut apporter ou très souvent pour des questions de confidentialité ou de données. La plupart des solutions d’IA sont des sociétés américaines ou hors Europe. On voulait vraiment montrer ce qu’il est possible de faire avec l’IA sur quelque chose d’aussi simple que des données publiques et officielles.

De gauche à droite et de haut en bas: Antoine Bahri, Nicolas Frigot, Andréa Giuglaris et Yannick Delsoglio, sont les quatre associés qui ont monté le projet Maliz.ai. Photos DR.

Quels sont les objectifs sur le long terme avec cette création?

On travaille dessus depuis deux mois et on a lancé l’expérimentation il y a deux semaines mais on veut aller plus loin. Notre projet est de proposer des chatbots pour le service clientèle aux entreprises monégasques. Aujourd’hui les usagers doivent se rendre sur un site avec une FAQ, des conditions d’utilisation etc. Donc d’avoir un chatbot qui répond 24/7 sur les données publiques de l‘entreprise est un gain de temps et d’argent pour elles. On veut aussi proposer une solution d’IA locale parce que, comme je disais, de nombreuses entreprises ont peur que leurs données fuitent et sortent du territoire dans lequel elles sont implantées. Par exemple, si vous utilisez ChatGPT**, les informations passent par OpenAI*** qui est Américain. L‘idée est d’offrir une solution IA locale aux entreprises de Monaco.

Quels sont les retours après ces deux semaines de lancement?

On ne pensait pas avoir autant de retours aussi rapidement. C’était vraiment pour le partager avec notre réseau. Maintenant on commence la 2e étape en proposant aux entreprises monégasques des chatbots pour leur service clientèle. On espère proposer les premières solutions pour ces entreprises en 2024.

Comment est-ce que vous parvenez à collecter toutes ces informations pour les redistribuer ensuite?

C’est très simple. Ce sont des données publiques disponibles sur internet qu’il suffit de crawler (scanner) grâce à un logiciel. D’ailleurs Google le fait tous les jours pour indexer tous les sites internet. Nous, on choisit un site spécifique, on le crawl, on récupère les informations officielles, on les peaufine et ensuite on l’alimente à une IA qui est ChatGPT et on lui dit : voici les données qu’on te fournit, base-toi dessus pour répondre à telle question de l’utilisateur. Pour pouvoir échanger avec cette IA, on a tout un travail de prompt qui permet d’entraîner l’IA à répondre de manière claire et précise voire de renvoyer l’utilisateur vers les sources spécifiques. La différence entre notre chatbot et ChatGPT c’est que ce dernier ne va jamais donner ses sources. Et c’est beaucoup plus rassurant pour les usagers.

Est-ce que vous n’avez pas peur d’une réputation négative autour de l’IA?

Il y a beaucoup de craintes sur l’intelligence artificielle parce que ce n’est pas toujours facile de savoir comment ça fonctionne. Il y a aussi des expériences négatives avec des réponses trop générales ou des sources non-identifiées. L’important c’est de se dire qu’il y a un futur dans lequel l’IA semble jouer un rôle important. Elle peut apporter énormément à une entreprise et le but c’est de la rendre plus accessible et simple.

Vous souhaitez donc une utilisation saine de l’IA…

Et locale ! L’IA va se développer énormément dans le monde avec de grosses tendances pas encore connues aujourd’hui mais les données sont importantes. Elles doivent être contrôlées, souveraines. Alors commençons à préparer ces prochaines années et proposer à Monaco des solutions logées sur des serveurs à Monaco.

Vous avez évoqué Moneyval, est-ce que ce que vous proposez sur le site servira de guide de référence tant attendu en Principauté?

Pas du tout. On veut rester loin de ça et ne pas être une référence. L’idée c’est de créer un guide interactif simplifié pour tout le monde. Pour Moneyval, en disant « je suis tel professionnel dans tel secteur, quelles sont mes obligations ? », on n’a plus à parcourir tout un document. Mais cela reste à titre informatif et en aucun cas une référence.

Vous avez d’ailleurs lancé ce projet de manière indépendante du gouvernement princier. Est-ce qu’un partenariat est envisagé?

C’est une initiative privée et expérimentale. On a échangé avec le gouvernement sur le fait qu’on ne soit pas une référence. Il n’y a pas de partenariat de prévu. En tant que start-up on doit avancer sur le terrain avec des solutions qu’on pense nécessaires pour Monaco et ses entreprises.



*Logiciel qui permet de dialoguer avec un utilisateur.

**Prototype de chatbot capable de générer du contenu varié.

***Entreprise spécialisée dans le raisonnement artificiel avec le statut d’association à but non lucratif. Elle est la fondatrice de ChatGPT.